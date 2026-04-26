Il Tottenham di Roberto De Zerbi ha finalmente vinto la sua prima partita, decisiva per la corsa salvezza, contro il Wolverhampton con il risultato di 0-1. Ma in questo caso la vittoria è stata offuscata dagli infortuni di Dominic Solanke e Xavi Simons, entrambi costretti al cambio e con l'olandese uscito dolorante, ma lucido, in barella.

Il classe 2003 ha fatto del suo meglio per continuare a giocare dopo aver subito una botta al ginocchio ed essere caduto a terra, ma alla fine è stato necessario portarlo via in barella verso gli spogliatoi per ricevere le cure mediche.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 25 APRILE: Xavi Simons del Tottenham Hotspur reagisce a terra in seguito a un infortunio durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Tottenham Hotspur al Molineux il 25 aprile 2026 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Xavi Simons, la risposta agli insulti dei tifosi avversari e le parole di Roberto De Zerbi

Mentre il centrocampista veniva portato fuori dal campo in barella, alcuni tifosi del Wolverhampton gli hanno rivolto insulti e lanciato qualche oggetto, facendo scatenare l'ira del giocatore che ha prontamente risposto con degli insulti a chi lo stava offendendo in un momento complicato.

L'infortunio al ginocchio di Simons sarà un grosso grattacapo per il nuovo allenatore degli Spurs, che già prima della trasferta contro i Wolves si trovava ad affrontare una grave crisi di creatività che in questa fase della stagione e in questa situazione è sicuramente un fattore fondamentale.

Riguardo agli infortuni, Roberto De Zerbi ha dichiarato: "Spero che entrambi non siano problemi troppo gravi, soprattutto per Xavi, perché quello di Solanke sappiamo che è un infortunio muscolare. Per Xavi si tratta di un ginocchio, e quando c'è un ginocchio di mezzo, la situazione è più complicata".

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.

Live Streaming

La prossima partita vede gli Spurs giocare contro l'Aston Villa in trasferta che risulta essere decisiva in chiave salvezza senza due dei principali talenti della squadra londinese. Questo episodio controverso, unito al sospetto di un grave infortunio al ginocchio, solleva dubbi sulla partecipazione di Simons ai prossimi impegni, includendo anche il Mondiale di quest'estate con la sua Olanda.