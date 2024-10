Terzo ko in Champions per il Lipsia, che perde anche Xavi Simons per infortunio: si attendono gli esami per conoscere l'entità.

Luca Paesano 24 ottobre - 10:52

Brutte notizie per il Lipsia dopo la serata di Champions League, non solo a causa della sconfitta contro il Liverpool ma anche per via dell'infortunio che ha riguardato Xavi Simons. La stella olandese è stato costretto al cambio nel corso del match dopo uno scontro di gioco con MacAllister e dovrà sottoporsi ad esami medici nelle prossime ore.

Lipsia, serata no: terza sconfitta e Xavi Simons ko — È arrivata ieri sera la terza sconfitta in Champions League per il Lipsia, che resta quindi ancora fermo in fondo alla classifica con zero punti dopo tre giornate. Alla Red Bull Arena va in scena un match scoppiettante, che vede alla fine trionfare il Liverpool grazie ad una rete, al 27' del primo tempo, dell'attaccante uruguayano Darwin Nunez. I Reds trovano così il terzo successo consecutivo e volano in cima alla classifica con 9 punti, al pari solamente dei colleghi inglesi dell'Aston Villa.

Se in Europa fatica, il Lipsia invece sta volando in Bundesliga. Dopo 7 giornate, la squadra della scuderia Red Bull è al primo posto insieme al Bayern Monaco, con 5 vittorie e 2 pareggi ed una difesa granitica. Fin qui, infatti, la formazione di Marco Rose ha incassato solamente due gol. Ora però dovrà fare i conti con l'infortunio di Xavi Simons, principale motore dei tedeschi.

Il talento olandese ha subito un duro colpo da MacAllister dopo aver calciato pericolosamente verso la porta difesa da Kelleher. Oltre al dolore per la contusione, nell'impatto la caviglia potrebbe aver subito anche una torsione innaturale. Dopo essersi rialzato per provare a resistere, Xavi Simons ha dovuto alzare bandiera bianca pochi secondi dopo e ha lasciato il campo sorretto dallo staff medico.

In casa Lipsia c'è dunque un po' di preoccupazione per le condizioni del calciatore, che verrà valutato nel pomeriggio con esami strumentali. Intanto, nel post partita Marco Rose ha dichiarato: “Gli si è girata la caviglia e al momento sta soffrendo, bisogna dirlo. Giovedì faremo una diagnosi completa e poi vedremo cosa succederà dopo. Naturalmente speriamo che non sia nulla di grave”.