La stella blaugrana è sempre più consapevole dei propri mezzi fissando la strada per i nuovi obiettivi da raggiungere nell'anno della maggiore età

Alessandro Stella 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 17:04)

La voglia di vincere ancora, sempre di più e subito. Lamine Yamal ha espresso il suo desiderio in vista dei suoi 18 anni, che verranno celebrati il prossimo 13 luglio. "Per i miei 18 anni chiedo di continuare ad avere tutto ciò che avevo a 17 o 16 anni. E poi voglio i titoli che mi mancano. A partire dalla Coppa del Mondo con la Spagna. E poi mi sento di dire ai tifosi del Barcellona che lotteremo per riportare a casa la Champions League. Non penso ai tanti anni che mi restano da giocare, voglio vincere ora".

Il giovane fenomeno del calcio spagnolo ha raccontato tutto ciò nel documentario "Inside Barça", presentato in anteprima giovedì da Barça One. Nel film, della durata di poco meno di un'ora, il club ripercorre il finale di stagione. E soprattutto mette in luce i due successi in Copa del Rey e nella Liga.

Yamal e la convinzione nei propri mezzi in vista del futuro — Il talento dell'esterno blaugrana è ormai noto a tutti e anche lui stesso, nonostante la giovane età, è consapevole dei propri mezzi: "Grazie alla mia giovane età migliorerò ogni anno, perché il mio fisico crescerà e la differenza con gli altri avversari sarà più evidente. Mi sentirò più a mio agio in campo". Parole che possono sembrare un po' arroganti, tuttavia Yamal ha già ampiamente dimostrato di essere ad un livello superiore, sia nel suo club sia in Nazionale.

Infine il 17enne ha ricordato i quattro successi stagionali, in altrettante sfide stagionali, contro i rivali storici del Real Madrid. E spiega il segreto di queste vittorie: "Giocare contro il Real Madrid è sempre qualcosa di speciale, che sogni fin da bambino. La squadra è molto competitiva, lo abbiamo dimostrato. Nel Clásico, hai una motivazione in più, e l'ultima volta abbiamo lasciato i Blancos senza toccare palla per 25 minuti nella nostra metà campo".

Laporta coccola la sua stella "Yamal è un genio, con lui stiamo recuperando il senso del barcelonismo" — Sempre nello stesso documentario è intervenuto anche il presidente del Barcellona, Joan Laporta. "Yamal è un giocatore di livello mondiale, è un genio assoluto. Con lui proviamo giorno dopo giorno a recuperare il senso del 'barcelonismo", ha spiegato il numero 1 del club spagnolo. Che poi ha punzecchiato il Real: "Questa stagione è stata straordinaria, due titoli vinti e quattro successi contro il Madrid. Anzi cinque, abbiamo vinto pure l'amichevole pre-campionato".