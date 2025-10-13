Quello che ieri sera è successo a Yves Bissoumaha veramente dell'incredibile. Durante la sfida tra il suo Mali e il Madagascar, valido per la qualificazione al Mondiale 2026, il giocatore del Tottenham ha rimediato un duro infortunio dopo soli 9 secondi dal suo ingresso in campo. Un incidente davvero clamoroso se consideriamo che il classe '96 non aveva ancora esordito in questa stagione.
Yves Bissouma, notte da incubo con il Mali: entra in campo e si infortuna dopo 9 secondi
Bissouma, la sua partita dura solo 9 secondi: infortunio alla caviglia—
Una stagione non cominciata bene e che rischia di andare ancora peggio. Yves Bissouma quest'anno non ha ancora avuto modo di esordire con il Tottenham e quello che è successo ieri sera potrebbe seriamente compromettere la sua annata. Al 60' della sfida tra Mali e Madagascar, sul risultato di 3-0 per i padroni di casa, il centrocampista degli Spurs ha fatto il suo ingresso in campo e, dopo soli 9 secondi, si è accasciato a terra con la caviglia dolorante ed è dovuto uscire in barella e, di conseguenza, essere sostituito.
Come ricordiamo, Bissouma era stato recentemente messo fuori squadra dal Tottenham a causa dei suoi continui ritardi agli allenamenti durante il ritiro estivo. Nonostante ciò, la sua Nazionale ha deciso di continuare a puntare su di lui ma questo serio infortunio rischia di farlo stare lontano dai campi per diversi mesi. La partita, alla fine, è terminata 4-1 per le Aquile. Una vittoria, però, inutile ai fini della classifica, con la squadra di Saintfiet che chiude al terzo posto e manca così la qualificazione al Mondiale.
