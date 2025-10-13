Quello che ieri sera è successo a Yves Bissouma ha veramente dell'incredibile. Durante la sfida tra il suo Mali e il Madagascar , valido per la qualificazione al Mondiale 2026, il giocatore del Tottenham ha rimediato un duro infortunio dopo soli 9 secondi dal suo ingresso in campo . Un incidente davvero clamoroso se consideriamo che il classe '96 non aveva ancora esordito in questa stagione.

Bissouma, la sua partita dura solo 9 secondi: infortunio alla caviglia

Una stagione non cominciata bene e che rischia di andare ancora peggio. Yves Bissouma quest'anno non ha ancora avuto modo di esordire con il Tottenham e quello che è successo ieri sera potrebbe seriamente compromettere la sua annata. Al 60' della sfida tra Mali e Madagascar, sul risultato di 3-0 per i padroni di casa, il centrocampista degli Spurs ha fatto il suo ingresso in campo e, dopo soli 9 secondi, si è accasciato a terra con la caviglia dolorante ed è dovuto uscire in barella e, di conseguenza, essere sostituito.