Zero gol e zero assist: Palmeiras, Felipe Anderson arriva in crisi al derby Choque-Rei

"Per quanto riguarda l’adattamento, sicuramente sto evolvendo molto, lo sento. Il tempo in cui abbiamo lavorato ci ha dato il tempo di adattarci e di conoscere lo stile della squadra. Il gioco scorre e le mie giocate verranno fuori, come sono abituato. Credo che accadrà il prima possibile", ha detto Felipe Anderson.

I tifosi del Palmeiras sperano che questa risposta del trequartista arrivi nelle prossime partite della squadra, soprattutto quella con il San Paolo, il derby paulista fra le due quarte classificate del campionato Brasilerao appaiate a quota 38 punti. Choque-Rei (scontro fra re, fra titani) è il nome dato ai derby tra Palmeiras e São Paulo. Il derby risale al 1930. La tensione tra i due club e le tifoserie è feroce ed è considerato uno dei derby più grandi della città di São Paulo. Domenica 18 agosto dunque Palmeiras-San Paolo, all'Allianz Parque, per il campionato brasiliano. In entrambe le occasioni si prevede che Felipe Anderson sarà titolare. La sua posizione, però, è ancora sconosciuta. A causa di infortuni e squalifiche in rosa, il giocatore è già stato testato in diverse parti del campo, il che per lui non è un problema: "Mi sento a mio agio in tutte le posizioni, mi piace partecipare e adattarmi alle richieste della squadra e a ciò che chiede e di cui ha bisogno l’allenatore. Ho solo bisogno di un pò di tempo per adattarmi e conoscere i compagni".