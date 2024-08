Lazio, Castrovilli si presenta: “Derby? Vengo da Bari…”

Il nuovo numero 22 della Lazio in conferenza stampa: "Posto perfetto per la mia rinascita. Il mio obiettivo è tornare a vestire la maglia della Nazionale. Derby? Passeggiando per Roma tanti tifosi mi hanno fermato..."

Emanuele Giacometti Redattore 13 agosto 2024 (modifica il 13 agosto 2024 | 18:03)

Gaetano Castrovilli è un nuovo calciatore della Lazio. Dopo l'avventura di cinque anni con la maglia della Fiorentina, per lui inizia un nuovo capitolo, tutto da scrivere. Nella giornata odierna, il centrocampista offensivo è stato presentato a stampa e tifosi.

Castrovilli, le prime parole da biancoceleste — "Andrò sempre a 100 all'ora -ha affermato l'ex viola- e sta al mister decidere se mettermi mezzala o trequarti. Scegliere la Lazio è stato facile, l'ho voluta fortemente. Sto bene, anche se vengo da due anni e mezzo di buio totale. Per me la Lazio vuol dire rinascita".

Castrovilli sogna la Nazionale — "Uno degli obiettivi è quello di tornare in Nazionale, passando per il club. Tutto parte dalla testa. Se non stai bene mentalmente -ha proseguito- le gambe non vanno. Ho trovato un gruppo fantastico, di qualità. Voglio dare una mano a questa squadra. Sento quell'alchimia che in un gruppo fa tanto. Sono all'80% nel cammino per tornare a quello che ero".

L'ex viola su Immobile e Luis Alberto — "Sono un ragazzo timido quindi non gli avevo chiesto niente sulla Lazio. Quello che ha fatto qui Luis Alberto -ha sottolineato Castrovilli- è immenso. Cercherò di prendere le sue tracce e fare lo stesso percorso. Baroni? Ogni allenatore ha il suo metodo di preparazione. Qui abbiamo corso tanto e abbiamo messo tanta benzina. Mi piace molto il gioco del mister, con il pressing alto. Sono felice".

Castrovilli sul derby — "In questi giorni passeggiando per Roma in tanti mi hanno fermato e mi hanno chiesto del derby. Sono molto focalizzati su questo. Io vengo da Bari e so che vuol dire avere questo tipo di pressione".