Il nuovo Sindaco di New York ha un forte legame con il mondo del calcio

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 11:01)

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, e la sua elezione ha fatto la storia: è il primo musulmano a guidare la città più influente del mondo. Ma oltre alla sua sorprendente ascesa politica, c’è un dettaglio che ha incuriosito molti: Mamdani è anche azionista del Real Oviedo, una squadra di calcio spagnola con la quale condivide un legame nato più di dieci anni fa.

Zohran Mamdani, l'ascesa politica e un cuore che batte per il calcio — Tutto risale al 2012, quando il club asturiano lanciò una campagna di aumento di capitale per evitare la bancarotta. L’appello fece il giro del mondo, anche grazie al giornalista britannico Sid Lowe, e migliaia di tifosi decisero di contribuire acquistando una quota. Tra questi c’era anche un giovane Mamdani, allora ventunenne e residente nel Maine, che volle partecipare alla salvezza del club. Dopo aver comprato la sua azione, scrisse sui social: “Ho appena comprato un’azione. Possibile che sia il primo azionista di Oviedo nel Maine? #SOSRealOviedo”.

Quell’iniziativa solidale, che culminò con l’ingresso nel capitale del miliardario Carlos Slim, è oggi tornata d’attualità per via della clamorosa carriera politica di Mamdani. Entrato in politica nel 2015, il giovane americano di origini ruandesi ha conquistato nel 2025 la carica di sindaco con un margine ampio sui suoi avversari, nonostante le critiche e gli attacchi, compreso quello di Donald Trump che lo aveva definito “comunista”. La comunità del Real Oviedo non ha tardato a ricordare il suo legame con il club. L’account ufficiale oviedista su X, @oviedismo, ha rilanciato la notizia invitando Mamdani a conoscere “La Centolla Azul”, il gruppo di tifosi oviedisti di New York che si riunisce al ristorante Círculo Español, nel cuore di Manhattan, per seguire le partite della squadra asturiana.