Per due volte in vantaggio, gli asturiani si sono fatti recuperare per poi essere sorpassati dopo la fine dei tempi regolamentari

Filippo Montoli 29 ottobre - 11:26

Il Real Oviedo è uscito sconfitto dal campo dell'Ourense. Il 4-2 finale costa l'eliminazione dalla Copa del Rey. La squadra di casa disputa la Primera RFEF, il corrispettivo spagnolo della nostra Serie C, ed è ultima in campionato con soli 5 punti in 9 partite. La stagione dell'Oviedo di Santi Cazorla prosegue di male in peggio. All'ultimo posto in LaLiga, a pari merito con il Girona, si è aggiunta l'eliminazione al primo turno di Coppa.

La sconfitta dell'Oviedo con l'Ourense e i problemi continuano — Quello che doveva essere un sogno si sta trasformando lentamente in un incubo. La promozione in LaLiga dell'anno scorso poneva fine a un digiuno che durava dalla stagione 2000/2001. L'enorme entusiasmo della città capoluogo delle Asturie sta però pian piano svanendo. In campionato le cose vanno tutt'altro che bene. Dopo dieci giornate la squadra ha raccolto solo 7 punti. Il percorso in Copa del Rey è invece già arrivato a conclusione a causa della brutta sconfitta con l'Ourense.

Quella di martedì sera è a tutti gli effetti una figuraccia. L'avversario disputa il campionato di Primera RFEF, ovvero la serie c spagnola. Non solo, il club galiziano è anche ultimo in classifica con 5 punti e ancora nessuna vittoria dopo 9 gare. Il risultato di 4-2 è inaccettabile per una squadra di LaLiga, ma sul campo è stato più che meritato. L'Oviedo ha avuto il controllo del gioco per parte del primo tempo, in particolare a ridosso della rete del vantaggio dell'ex Fiorentina Josip Brekalo.

Nel secondo tempo sono stati i padroni di casa a fare la partita. Trovato il pareggio e tornati subito dopo in svantaggio, l'Ourense ha continuato ad attaccare fino a trovare il gol del 2-2 al 94°. Solo al 3-2 nel primo tempo supplementare l'Oviedo ha provato a reagire, finendo per subire il quarto gol e rischiando di prendere il quinto, senza l'errore dal dischetto di Guerrero. Il cambio allenatore durante l'ultima sosta, con l'esonero di Veljko Paunovic per Luis Miguel Carrion, non sembra aver portato soluzioni, anzi.