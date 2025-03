41 anni di amicizia, sabato si rinnoverà il gemellaggio di Bari-Salernitana

Sabato 15 alle 19.30 scenderanno in campo per la trentesima giornata di serie B, nel posticipo pomeridiano del consueto sabato di cadetteria; Bari-Salernitana in campo per le reciproche ambizioni

Il gemellaggio tra le tifoserie del Bari e della Salernitana, uno dei più longevi e solidi del calcio italiano: ben 41 anni. Tutto ebbe inizio il 25 settembre 1983, in occasione della partita Bari-Salernitana, terminata 1-1, quando un gruppo di tifosi granata decise di seguire la gara non nel settore ospiti, ma nella Curva Nord dello Stadio della Vittoria di Bari, cuore del tifo biancorosso. Quel giorno segnò l’inizio di un’amicizia che dura ancora oggi.

Un fumogeno viola a iniziare l'amicizia per Bari-Salernitana La scintilla del gemellaggio fu accesa da un fumogeno viola, utilizzato per la prima volta dai baresi e che suscitò l’interesse dei salernitani. I tifosi granata, affascinati dall’effetto scenico, iniziarono a chiedere informazioni su come procurarseli. Da qui nacquero i primi contatti tra le due tifoserie, in particolare tra i salernitani e Fiore, storico capo ultrà del Bari. Questi incontri gettarono le basi per un rapporto di stima e rispetto reciproco, che si consolidò ulteriormente nella gara di ritorno, disputata il 5 febbraio 1984 a Salerno. Il Bari vinse 2-1, ma la curva granata omaggiò il gemellaggio con striscioni e coreografie, tra cui il leggendario “Salernitana bersagliera”.

Il legame tra le due tifoserie non fu dettato da motivazioni particolari, ma nacque spontaneamente da un’amicizia cresciuta negli anni. Sebbene inizialmente qualche frangia minoritaria dei baresi fosse restia a ufficializzare il gemellaggio, la presenza dei salernitani in Curva Nord durante la partita del 1983 sciolse ogni resistenza. Da allora, il rapporto si è rafforzato, diventando un simbolo di alleanza e rispetto.

Bari-Salernitana, un gemellaggio che si rinnova anche con le avversarie Nel corso degli anni, le due tifoserie hanno dimostrato la loro fratellanza in numerose occasioni, non solo nelle partite dirette, ma anche in altre gare. Ad esempio, i salernitani hanno sostenuto il Bari in trasferta ad Avellino, mentre i baresi hanno tifato per la Salernitana contro il Lecce. Cori, striscioni e coreografie hanno sempre accompagnato questi momenti, mantenendo vivo lo spirito del gemellaggio. Oggi, a distanza di oltre quattro decenni, il legame tra Bari e Salernitana resta solido, un esempio raro nel mondo del tifo organizzato. Quella scintilla accesa da un fumogeno viola nel 1983 continua a bruciare, testimoniando che il calcio può unire oltre che dividere.

Bari-Salernitana, sabato alle 19.30: in campo al San Nicola Sabato 15 alle 19.30 scenderanno in campo per la trentesima giornata di serie B, nel posticipo pomeridiano del consueto sabato di cadetteria. La Salernitana viene da una vittoria brutta ma che da morale e vigoria, contro il Modena. Attualmente, i granata, sono al diciannovesimo posto, a quattro punti dal Cosenza - i quali hanno cambiato allenatore in settimana - che ha vinto l'ultima contro la Reggiana. Avanti alla Salernitana, c'è un gruppone congestionato in due punti: la Carrarese al dodicesimo posto è a 32 punti, poi Brescia, Reggiana, Sampdoria a 31, Sudtirol, Mantova e Frosinone a 30.

Il Bari è piuttosto lontano dalla zona playout, perché è a 39 punti all'ottavo posto, in coabitazione col Palermo che ha pareggiato in trasferta l'ultima contro la Sampdoria. I galletti galleggiano a metà classifica, con l'auspicio che qualcuna in avanti rallenti per aggrapparsi al treno playoff.