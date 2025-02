Massimiliano Alvini non è più l’allenatore del Cosenza

E' stato esonerato Massimiliano Alvini , e non è più l'allenatore del Cosenza : al suo posto, è stato promosso il tecnico della primavera Nicola Belmonte . L'allenatore toscano ha pagato la classifica negativa della sua squadra, che si trova mestamente all'ultimo posto della serie B: decisiva la sconfitta interna col Palermo di domenica, per 3-0.

Alvini, tecnico di comprovata esperienza, è al terzo esonero consecutivo: prima di quello di quest'oggi in Calabria, è stato esonerato dallo Spezia a novembre scorso, e dalla Cremonese, a gennaio 2023. Quella sulla panchina della Cremonese è stata la sua prima esperienza dell'allenatore toscano in massima serie. In quella circostanza, era stato esonerato in luogo di Davide Ballardini.