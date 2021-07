ACR Messina, Arcidiacono: “Vorrei segnare nel derby col Palermo”

Classe 1988 per Pietro Arcidiacono che dopo una vita passata nelle serie minori ora intravede una stagione particolare. Due derby per l'attaccante dell'ACR Messina ma uno più di tutti è nella testa...

Ogni partita fa storia a sé: chi nasce a Catania, anche se gioca in un'altra società, vive in maniera particolare il derby di Sicilia col Palermo. Capita anche a Pietro Arcidiacono, attaccante dell'ACR Messina e uno degli artefici della promozione per il ritorno in Lega Pro. L’attaccante, nativo di Catania, ha messo a segno 7 reti e non vede l'ora di giocare i derby nella prossima stagione, soprattutto quello contro il Palermo.