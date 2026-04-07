Sotto accusa da parte dei due ex calciatori l'atteggiamento passivo e il non-gioco di Allegri. Fantantonio punge: "Hanno fatto schifo. Unica gioia? Due derby vinti"

Francesco Intorre 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 16:33)

La 31^ giornata di Serie A si è appena conclusa e si è assistito a un cambiamento nei piani alti della classifica. Nel match che ha chiuso il turno, il Napoli ha vinto per 1-0 contro il Milan. Questo risultato permette a Conte e a tutta Napoli di sognare ancora la difesa dello Scudetto. Se a Napoli si festeggia, in casa Milan piove sul bagnato. I rossoneri, che per tanto tempo hanno inseguito la vetta, hanno definitivamente rinunciato alla lotta per il Tricolore.

Durante la trasmissione Twitch Viva El Fútbol, Lele Adani e Antonio Cassano ci sono andati giù pesantissimi contro la prestazione rinunciataria della squadra rossonera e contro Massimiliano Allegri. Adani ha evidenziato in modo netto la differenza tra i due tecnici: "Uno con niente davanti, senza punte, è riuscito a crescere creando. Non aveva nemmeno la riserva della riserva, ma ha vinto a 10 minuti dalla fine con l'utilizzo dei subentrati. L'altro ha usato cinque punte a turno ma Milinkovic-Savic non ha fatto neanche una parata. Partita bruttissima nel primo tempo, nel secondo invece una squadra ha meritato più dell'altra".

Il caos offensivo e le accuse di Cassano — La critica di Adani era concentrata proprio sui cambi offensivi del Milan. Allegri ha cominciato con Füllkrug e Nkunku, chiudendo poi la gara inserendo Gimenez, Pulisic e Leao. Una potenza offensiva non da poco, ma nonostante ciò il Milan non ha tirato nemmeno una volta verso la porta. La vera critica del telecronista Rai sta nel fatto che Allegri non è riuscito a dare una forma a quest'attacco. Non ci sono contromovimenti, non c'è interconnessione e mancano totalmente i dialoghi tra i giocatori offensivi. A rincarare pesantemente la dose ci ha pensato subito dopo Antonio Cassano, che non ha usato filtri per descrivere la prova di Napoli: "Nel primo tempo il Napoli ha cercato di fare qualcosa mentre il Milan ha tenuto per 98 minuti il ritmo basso. Hanno giocato per lo 0-0 ed hanno fatto schifo".

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Bocciature totali e la bordata di Adani e Cassano sui derby del Milan — Il barese ha poi continuato a demolire punto per punto la strategia rossonera. Secondo Fantantonio, la squadra "gioca in maniera casuale", e la mossa tattica di inserire cinque punte contemporaneamente è parsa a tutti come un tentativo disperato di confondere gli avversari piuttosto che una vera soluzione studiata. Nell'analizzare l'intera prestazione corale e stagionale, Cassano ha deciso di salvare solamente due elementi dal naufragio generale, ovvero Adrien Rabiot e Luka Modrić. Tutto il resto della squadra ha ricevuto una bocciatura clamorosa per l'incapacità cronica di proporre un calcio propositivo. La chiosa finale dell'ex talento di Bari Vecchia è stata una vera e propria stoccata al cuore dei tifosi milanisti, minimizzando i pochissimi sorrisi di questa annata: "Che emozioni vi ha dato quest'anno la vostra squadra? Solo vincere due derby di cui uno a cu*o".