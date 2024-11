Fiorentina, Adli: “Avevo promesso di segnare contro il Milan”

La Fiorentina in campionato sta volando ed è a un solo punto dal Napoli capolista. Un ruolino di marcia incredibile quello della viola con 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime dieci giornate. La piazza sogna di tornare a lottare per lo Scudetto e lo deve a diversi giocatori in rampa di lancio dopo annate negative. Uno di questi è sicuramente Yacine Adli, autore die due gol in dodici presenze di cui uno proprio contro il Milan. A FirenzeViola.it, il centrocampista di origini algerine ha parlato della sua ex squadra e di come si trova in Toscana.