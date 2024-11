Dove vedere Milan-Juventus in diretta tv e in streaming gratis

Dove vedere Milan-Juventus: segui il big-match di San Siro, valido per la 13ª giornata di Serie A, in diretta tv e in streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 20:01)

La Serie A riparte decisamente col botto. Sabato alle 18:00 alla Scala del Calcio si affronteranno Milan e Juventus (calcio d'inizio ore 18:00). Domenica, allo stesso orario, il Napoli capolista ospiterà la Roma di Claudio Ranieri. Giallorossi e rossoneri cercheranno di dare una scossa alla propria stagione, partenopei e bianconeri non possono concedersi distrazioni se vorranno restare entrambe aggrappate al sogno scudetto.

Qui Juventus — Dopo il doppio successo contro Udinese e Torino, la Juventus riparte da San Siro. Bianconeri momentaneamente al 6° posto, a -1 dalla seconda piazza e a -2 dalla testa della classifica; la squadra di Thiago Motta affronta un Milan obbligato a vincere, in caso di ko infatti il distacco tra i rossoneri e le zone nobili salirebbe a nove punti. C'è un dato che depone a favore del nuovo tecnico della Vecchia Signora: l'ex Bologna non ha mai perso in casa dei rossoneri da quando ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore.

In vista del confronto contro il collega Fonseca, il problema numero uno si chiama Dusan Vlahovic. Dopo le dichiarazioni con la Nazionale riguardanti i "troppi compiti difensivi affidatigli da Motta alla Juventus", l'attaccante serbo ha riportato un infortunio muscolare nei minuti conclusivi della sfida contro la Danimarca e potrebbe saltare sia la gara col Milan, sia quella con l'Aston Villa.

Qui Milan — Come contro l'Inter e il Real Madrid. Sono queste le gare a cui deve guardare il Milan per preparare al meglio la super-sfida di campionato contro la Juventus. La vittoria è l'unico modo per far dimenticare ai tifosi il beffardo pari rimediato contro il Cagliari in trasferta. Dalla sosta per le Nazionali sono arrivate tante buone notizie per mister Fonseca: il gol di Leao col Portogallo (contro la Polonia), la rete di Pulisic con gli Stati Uniti contro la Giamaica in CONCACAF Nations League.

Se il Milan da una parte non ha mai sconfitto Thiago Motta davanti ai propri tifosi, Paulo Fonseca ha già battuto la Juventus in carriera, quando allenava la Roma. Nell'ultima giornata del campionato 2019-2020, condizionato dalla pandemia da Covid-19, i giallorossi, guidati dall'attuale tecnico rossonero, rimontarono il vantaggio iniziale di Higuain grazie alla rete di Kalinic e ad una doppietta di Perotti.

Gli ultimi 5 precedenti a San Siro — Due vittorie a testa e un pareggio, questo il bilancio delle ultime cinque sfide di Serie A tra Milane Juventus a San Siro. Lo scorso anno la Vecchia Signora si impose di misura grazie ad una conclusione da fuori dell'ex Locatelli, deviata da Krunic.

Milan-Juventus 0-1 (Locatelli), 22 ottobre 2023;

Milan-Juventus 2-0 (Tomori, Brahim Diaz), 8 ottobre 2022;

Milan-Juventus 0-0, 23 gennaio 2022;

Milan-Juventus 1-3 (Chiesa, Calabria, Chiesa, McKennie), 6 gennaio 2021;

Milan-Juventus 4-2 (Rabiot, Ronaldo; Ibrahimovic, Kessiè, Leao, Rebic);

Probabili formazioni — L'interrogativo in casa Juventus riguarda il reparto offensivo. Se nelle prossime ore dovesse arrivare l'ufficialità, Vlahovic salterà il Milan. Kenan Yildiz potrebbe essere una soluzione, ma attenzione anche a Weahfalsonueve, che Thiago Motta ha già adottato in passato con scarsi risultati. Nelle file del Diavolo dovrebbe recuperare Alvaro Morata; il ballottaggio a centrocampo riguarda Loftus-Cheek e Yunus Musah, col primo favorito sul secondo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leão; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Weah; Yildiz. Allenatore: Thiago Motta

Dove vedere Milan-Juventus in diretta tv e in streaming gratis — MILAN JUVENTUS DIRETTA TV - Milan-Juventus è uno dei big-match della 13ª giornata di Serie A. Dove potranno seguire i telespettatori la super-sfida della Scala del Calcio in diretta tv? Milan-Juventus, in programma sabato 23 novembre alle 18:00 sarà trasmessa da DAZN in streaming live e on demand.