Al Ain-Juventus, esordio al Mondiale tra certezze e (tanti) punti interrogativi

Al Ain e Juventus pronte al debutto al Mondiale per Club: come arrivano alla competizione i bianconeri e la formazione emiratina.

Dopo l'esordio con passo falso dell'Inter di Chivu, tocca alla Juventus di Tudor debuttare nel nuovissimo Mondiale per Club . I bianconeri saranno di scena a Washington, alle ore 3:00 italiane, contro gli emiratini dell'Al Ain . Yildiz e compagni partono coi favoriti del pronostico, con delle certezze ma anche tanti punti interrogativi in vista della prossima stagione.

I biancoviola, pur essendo il club più titolato degli Emirati Arabi, non sono più la squadra capace di vincere la Champions d'Asia un anno fa o quella della finale di Coppa Intercontinentale raggiunta e persa nel 2018 contro il Real Madrid . L'Ai Ain, infatti, ha concluso l'ultimo campionato al quinto posto in classifica a -19 dall'Al-Ahli Dubai. La formazione emiratina è rimasta addirittura esclusa dalla prossima Afc Champions League , con ben tre tecnici cambiati (da Hernan Crespo a Vladimir Ivic , passando per Leonardo Jardim ). La quinta posizione è il secondo peggior piazzamento dei biancoviola negli ultimi dieci anni.

Juventus: diverse certezze ma anche tanti punti interrogativi, a partire dal calciomercato

La prima certezza della nuova Juve, dunque, si chiama Igor Tudor. Per quanto riguarda la rosa, invece, si ripartirà dai vari Di Gregorio, dal rientrante Bremer, capitan Locatelli, Thuram e Yildiz. Intorno a loro - ed a pochi altri bianconeri - è però esposto il cartello lavori in corso. Sono infatti numerosi i calciatori in bilico per la prossima stagione, da Gatti e Douglas Luiz a Nico Gonzalez e Vlahovic, in attesa di chiarire il futuro di Conceicao e Kolo Muani dopo il prolungamento dei rispettivi prestiti. Ma non solo.