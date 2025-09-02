Grandi novità per la società piemontese con l'acquisizione del club da parte della Santa Devota - Single Family Office e la sinergia con Marte

Alessia Bartiromo 2 settembre - 11:21

Nuova vita per l’U.S. Alessandria Calcio 1912 dopo l'acquisizione da parte Santa Devota - Single Family Office dell'imprenditore Antonio Barani. A completare un presente e un futuro tra grande solidità e ambizione, è arrivata la notizia della neo sinergia con Marte, società specializzata in innovazione e trasformazione aziendale. L'idea è di lanciare il club verso palcoscenici importanti, valorizzandone l'identità e aprendosi a nuovi scenari internazionali.

Pubblichiamo il comunicato stampa ricevuto.

Nuova vita per l’U.S. Alessandria Calcio 1912 grazie alla collaborazione strategica tra il Club, recentemente acquisito dall’imprenditore Antonio Barani e Marte, società specializzata in innovazione e trasformazione aziendale (con particolare esperienza nel mondo dello sport) che affianca imprese e investitori nella costruzione di modelli organizza vi e imprenditoriali introducendo tecnologie e processi per ottimizzare gestione, potenziare la comunicazione e accelerare lo sviluppo commerciale. La partnership rappresenta un passo strategico nel percorso di rinnovamento della squadra: l’obiettivo è quello di accompagnare l’ U.S. Alessandria Calcio 1912 in un percorso di evoluzione verso un modello di club innovativo, capace di valorizzare il proprio patrimonio storico e rafforzare la propria competitività aprendosi a nuove opportunità industriali, territoriali ed internazionali grazie all’approccio di Marte, maturato sul campo accanto a club di Serie B e Serie A.

Le parole di Barani sui nuovi progetti dell'Alessandria — Barani è il fondatore di Renergia S.p.a., una energy company innova va diventata punto di riferimento nella transizione energica a livello nazionale. Al fianco di Barani, oggi azionista di minoranza, c’è il gruppo Patrizia, fondo d’investimento quotato a Francoforte con 60 miliardi di euro di masse gestite. "Acquisire l’Alessandria Calcio non è solo una scelta imprenditoriale, è una scelta di cuore e di visione. Credo in un calcio che cresce sul campo, ma soprattutto su basi solide: organizzazione, sostenibilità e rispetto per la storia che rappresentiamo. L’Alessandria è un simbolo, un’identità da custodire con dedizione e responsabilità. Intorno a me voglio solo partner che condividano questi valori, come Marte Advisory: fidati, strategici e professionali. Insieme, vogliamo costruire qualcosa che duri nel tempo e che renda orgogliosa tutta la città ed il suo territorio", ha dichiarato Antonio Barani. Una visione condivisa da Marte, il cui scopo, attraverso le società che fanno parte del Gruppo, è quello di trasformare aziende in piattaforme moderne, sostenibili e scalabili, capaci di generare valore nel tempo attraverso un approccio integrato e multidisciplinare.

Il progetto di Marte con il CEO Federico Mattia Dolci — Nell’ambito del progetto: “Il nostro obiettivo è costruire un modello che unisca identità locale e visione globale, mettendo a sistema governance, brand, media e data”, spiega Federico Mattia Dolci, CEO di Marte. “Lavoreremo in sinergia con la proprietà e il team per accompagnare l’U.S. Alessandria in un percorso imprenditoriale d’eccellenza per massimizzare il valore del Club". Marte nasce dall’esperienza maturata nell’affrontare il cambiamento e nel creare modelli di business capaci di scalare a livello globale. Il percorso imprenditoriale di Federico Mattia Dolci e Giacomo Granarola, inserita da Forbes Europe nella lista dei più influenti “tech entrepreneur” Under 30, ha portato allo sviluppo di un approccio distintivo, che unisce strategia, innovazione e capacità esecutiva per guidare aziende e investitori in processi di trasformazione sostenibile e orientata al futuro.