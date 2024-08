Torna a rotolare il pallone ad Alessandria dopo mesi cupi a seguito delle problematiche che hanno attanagliato il club. Il Comune, come riferito dallo stesso sindaco Giorgio Abonante in una nota, ha accolto l'offerta della nuova società calcistica della città, l' ASD Forza e Coraggio Alessandria . Ecco i dettagli.

L'impianto è stato concesso al nuovo club fino al 30 giugno 2025 come deliberato dalla Giunta del Comune di Alessandria. "I tempi record dell'affidamento sono figli del fatto che l'amministrazione si è attivata immediatamente per fare in modo che uno stadio che rappresenta un pezzo di cuore della città non finisse inutilizzato", si legge nella nota scritta dal sindaco di Alessandria Abonante e dall'assessore Vittoria Oneto.