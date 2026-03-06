Napoli-Torino, il primo tempo

Il Napoli vuole subito mettere in chiaro le cose al Maradona e schiaccia forte sull'acceleratore nei primi minuti. Al 5', sugli sviluppi di un corner, è un miracolo di Paleari a salvare su Olivera che aveva provato il tap-in da pochi passi. Al 7' però la formazione di Conte sblocca la gara con Alisson Santos, che si accentra e dal limite dell'area trova l'angolo giusto sul primo palo. 1-0 Napoli. Risponde il Toro con Vlasic: conclusione parata in due tempi da Milinkovic-Savic.