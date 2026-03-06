Fischio finale al Maradona, dove il Napoli batte 2-1 il Torino. Gli azzurri si portano in vantaggio nei primi minuti di gioco grazie al destro di Alisson Santos, poi trovano il raddoppio nella ripresa con Elmas. Troppo poco Toro, che si regala una speranza nel finale con la rete di Casadei.
La cronaca
Alisson e Elmas lanciano il Napoli, al Toro non basta Casadei: finisce 2-1 al Maradona
Napoli-Torino, il primo tempo—
Il Napoli vuole subito mettere in chiaro le cose al Maradona e schiaccia forte sull'acceleratore nei primi minuti. Al 5', sugli sviluppi di un corner, è un miracolo di Paleari a salvare su Olivera che aveva provato il tap-in da pochi passi. Al 7' però la formazione di Conte sblocca la gara con Alisson Santos, che si accentra e dal limite dell'area trova l'angolo giusto sul primo palo. 1-0 Napoli. Risponde il Toro con Vlasic: conclusione parata in due tempi da Milinkovic-Savic.
Ci prova ancora il Napoli, due volte con Hojlund. L'attaccante danese prima conclude largo dopo una buona combinazione con Vergara e poi, di testa, sovrasta Ismajli ma non trova la porta. Si conclude dopo un minuto di recupero e senza particolari occasioni la prima frazione di gioco al Maradona.
Napoli-Torino, il secondo tempo—
Il secondo tempo si apre così come si era aperto il primo. Alisson Santos impegna subito Paleari con un tiro in diagonale dalla distanza. Poco dopo ci prova anche Hojlund dall'interno dell'area di rigore. Al 65' gli azzurri sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Buongiorno, che finisce sull'esterno della rete dopo una deviazione. Il gol è nell'aria e arriva pochi istanti dopo, al 68', con Elmas, che in girata mette in rete sulla sponda di testa di Politano: 2-0 Napoli.
Al 78' tutti in piedi al Maradona per il ritorno in campo di Kevin De Bruyne. All'80' è ancora Paleari a salvare il Torino mettendo in corner una punizione di Politano. All'87' il Toro ravviva il finale di gara e trova la rete con Casadei, che accorcia le distanze battendo Milinkovic-Savic di testa. Non succede altro nel finale. Il Napoli batte il Torino 2-1.
