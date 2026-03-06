derbyderbyderby calcio italiano Alisson e Elmas lanciano il Napoli, al Toro non basta Casadei: finisce 2-1 al Maradona

La squadra di Antonio Conte non sbaglia e si porta a 56 punti. Il Torino si rianima soltanto nel finale di gara dopo il gol di Casadei. La cronaca della partita del Maradona.
Fischio finale al Maradona, dove il Napoli batte 2-1 il Torino. Gli azzurri si portano in vantaggio nei primi minuti di gioco grazie al destro di Alisson Santos, poi trovano il raddoppio nella ripresa con Elmas. Troppo poco Toro, che si regala una speranza nel finale con la rete di Casadei.

Napoli-Torino, il primo tempo

Il Napoli vuole subito mettere in chiaro le cose al Maradona e schiaccia forte sull'acceleratore nei primi minuti. Al 5', sugli sviluppi di un corner, è un miracolo di Paleari a salvare su Olivera che aveva provato il tap-in da pochi passi. Al 7' però la formazione di Conte sblocca la gara con Alisson Santos, che si accentra e dal limite dell'area trova l'angolo giusto sul primo palo. 1-0 Napoli. Risponde il Toro con Vlasic: conclusione parata in due tempi da Milinkovic-Savic.

NAPOLI, ITALIA - 6 MARZO: Alisson Santos dell'SSC Napoli esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra l'SSC Napoli e il Torino FC allo Stadio Diego Armando Maradona il 6 marzo 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ci prova ancora il Napoli, due volte con Hojlund. L'attaccante danese prima conclude largo dopo una buona combinazione con Vergara e poi, di testa, sovrasta Ismajli ma non trova la porta. Si conclude dopo un minuto di recupero e senza particolari occasioni la prima frazione di gioco al Maradona.

Napoli-Torino, il secondo tempo

Il secondo tempo si apre così come si era aperto il primo. Alisson Santos impegna subito Paleari con un tiro in diagonale dalla distanza. Poco dopo ci prova anche Hojlund dall'interno dell'area di rigore. Al 65' gli azzurri sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Buongiorno, che finisce sull'esterno della rete dopo una deviazione. Il gol è nell'aria e arriva pochi istanti dopo, al 68', con Elmas, che in girata mette in rete sulla sponda di testa di Politano: 2-0 Napoli.

NAPOLI, ITALIA - 6 MARZO: Eljif Elmas dell'SSC Napoli segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra l'SSC Napoli e il Torino FC allo Stadio Diego Armando Maradona il 6 marzo 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Al 78' tutti in piedi al Maradona per il ritorno in campo di Kevin De Bruyne. All'80' è ancora Paleari a salvare il Torino mettendo in corner una punizione di Politano. All'87' il Toro ravviva il finale di gara e trova la rete con Casadei, che accorcia le distanze battendo Milinkovic-Savic di testa. Non succede altro nel finale. Il Napoli batte il Torino 2-1.

