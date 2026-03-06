Juventus-Pisa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 20:46)

Juventus-Pisa si sfideranno in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A, sabato 7 febbraio presso lo stadio New Balance Arena. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. I bianconeri distano quattro lunghezze dal quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prima fase di Champions League, e faranno di tutto per battere i rivali. I nerazzurri, invece, dovranno disputare una gara quasi perfetta, per non restare in coda alla classifica. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale ZONA DAZN.

La situazione delle due squadre — La Juventus occupa la sesta posizione con i suoi 47 punti conquistati dopo ventisette giornate di campionato. Arriva alla prossima sfida contro il Pisa in un momento poco positivo. Infatti, la formazione di Spalletti nelle ultime quattro partite ha collezionato appena due punti. Uno dei quali nel pareggio casalingo con la Lazio, prima delle sconfitte con Inter e Como, prima dell'ultimo pareggio sul campo della Roma. Inoltre, la Juventus ha anche subito l'eliminazione dalla Champions per merito del Galatasaray.

Il Pisa si trova in penultima posizione con appena 15 punti stagionali. Negli ultimi cinque incontri ha subito quattro sconfitte, rispettivamente con Sassuolo, Milan, Fiorentina e Bologna. Fa eccezione l'unico pareggio sul campo del Verona. Pertanto, per gli uomini di Hiljemark sarà una sfida quasi decisiva in ottica salvezza.

Probabili formazioni di Juventus-Pisa — Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso; Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark

