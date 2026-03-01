Dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina, la formazione nerazzurra di Oscar Hiljemark attenderà nelle proprie mura di casa il Bologna di Vincenzo Italiano. Per il Pisa si tratta di una partita quasi decisiva in ottica salvezza, mentre i rossoblù cercheranno di ottenere il bottino pieno per continuare a inseguire la zona Europa. La vittoria del Pisa manca dalla sfida casalinga contro la Cremonese, datata 7 novembre. Pertanto, per capitan Caracciolo e compagni urge un cambio di marcia immediato.
Vigilia di Pisa-Bologna, Hiljemark: "Atteggiamento e crescita. Sappiamo come affrontare gli avversari"
Le Dichiarazioni
Oscar Hiljemark presenta la prossima gara di campionato, dove il Pisa ospiterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Nerazzurri a caccia di riscatto dopo la sconfitta di Firenze
Nella consueta conferenza stampa l'allenatore dei nerazzurri, ha presentato la prossima sfida casalinga contro il Bologna: "Dopo la gara di Firenze mi sono arrabbiato perché dovevamo essere più bravi in campo, ma è un capitolo passato. Dal punto di vista tattico siamo preparati, sappiamo come affrontare il Bologna, ma il nostro atteggiamento sarà fondamentale".
