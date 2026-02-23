Il Pisa di Hiljemark cade 1-0 sul campo della Fiorentina , grazie alla rete decisiva di Kean al 13'. I nerazzurri restano dunque a 15 punti , condividendo la coda della con il Verona, appaiato con i medesimi punti. Gli ospiti recriminano una prima frazione di gioco sottotono, all'insegna della timidezza, poi leggermente svanita nel secondo tempo, quando il Pisa dimostra più compattezza e determinazione, ma tutti i tentativi restano vani. La vittoria manca da tempo, dalla sfida interna con la Cremonese del 7 novembre e, con il risultato del "Franchi", ammonta a 12 il numero di confitte stagionali.

Al termine della gara, il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Fiorentina: "Sono arrabbiato perché nel primo tempo ho visto una squadra troppo timida. Per raggiungere la salvezza abbiamo bisogno giocare con serenità. Fortunatamente nel secondo tempo ho visto una squadra diversa. Bisogna lavorare con la testa libera".