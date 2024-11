Team Altamura-Potenza, il Derby della Fratellanza regala gol e spettacolo

Altamura-Potenza, un Derby appulo-lucano di Serie C pieno di valori e condivisioni nell'insolito teatro del San Nicola a Bari.

Gennaro Dimonte 5 novembre - 10:54

Team Altamura-Potenza, un Derby tra due squadre che non fanno parte della stessa regione ma accomunata da una vicinanza calcistica che ha pochi eguali. La partita tra pugliesi e lucani ha sempre un sapore particolare ed è piena di contorni particolari, soprattutto fuori dal campo. Dalla distanza breve tra le due due città al gemellaggio che lega le due tifoserie, senza dimenticare la rivalità che condividono con gli acerrimi nemici di Matera. Per la cronaca, nel posticipo di Serie C Girone C si è giocato nell'insolito teatro del San Nicola, impianto momentaneo casalingo dei biancorossi, ed è finita 2-2. Gol, spettacolo ma non solo: Altamura-Potenza è tanto altro.

Due gol nel primo tempo, due nella ripresa: spettacolo garantito a Bari — In un San Nicola tutto sommato caldo per il tifo di entrambe le tifoserie, la sfida tra Team Altamura e Potenza ha regalato diversi spunti tra due squadre in ottima forma. Leonetti e D'Amico a supporto di Minesso per i biancorossi, D'Auria e Schimmenti le frecce a disposizione per la punta Selleri in casa rossoblù. Che sia la giornata degli attacchi lo si vede già dai primi minuti, con Schimmenti scatenato e in piena proiezione offensiva per tutto l'arco del primo tempo. Al 15' Ferro spreca malamente con il destro da ottima posizione dopo un contropiede orchestrato da Felippe. Al 18' i padroni di casa la sbloccano con una magia di Leonetti, ben servito da Rolando da un lato all'altro del terreno di gioco. E' il momento del Team Altamura: nei cinque minuti seguenti colpiscono un palo con Minesso, poi la stesso numero 9 cicca incredibilmente la palla da posizione ravvicinata. Su un recupero e ripartenza il pareggio del Potenza al 39', con D'Auria che la piazza a giro dove Pane non può arrivare.

Ripresa con ritmi più bassi ma caratterizzato da diverse palle gol. Al 50' lo scatenato Schimmenti sgasa ancora una volta sulla fascia e serve D'Auria che deve solo calciare verso la porta e sigla la sua personale doppietta. Non è esattamente la giornata delle difese e lo si nota al 60', quando Minesso colpisce di testa tutto indisturbato e infila Alastra, servito alla perfezione da Molinaro. Non succede praticamente nulla fino all'89', quando Molinaro si ritrova la palla tra i piedi e da dentro l'area non centra lo specchio. Finisce 2-2 un match che accontenta comunque le due squadre, abbondantemente nella zona medio-alta della classifica di Serie C Girone C.

Birra con i fratelli e condivisione di valori: questa è Altamura-Potenza — A rendere più caratteristica questa serata di calcio a Bari è il momento di condivisione tra i tifosi del Team Altamura e quelli del Potenza, uniti da un gemellaggio storico. Birra e panino pre match, fumogeni e chiacchierata all'esterno dello stadio nel post partita. Qualche coro contro i rivali di sempre del Matera e ultime bibite consumate prima di tornare a casa felici di aver ritrovato degli amici. Lo spirito che accomuna queste due città è molto più di 48km di distanza, è sentimento e passione per quattro colori, due per parte, che si uniscono.