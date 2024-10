Quanti derby negli anticipi dell'ottava giornata di Serie C . Nel Girone A la Giana Erminio supera 3-1 a domicilio l' Atalanta Under 23 ; nell'altra sfida tra rivalilombarde in programma il Renate dell'ex Lecco Luciano Foschi supera 2-0 proprio i manzoniani. Nel Gruppo B la Spal si rialza e si impone di misura (1-0) contro il Rimini in trasferta; primo successo di Eziolino Capuano sulla panchina del Foggia che vince 2-0 e inguaia il "suo" Taranto , ultimo in classifica con zero vittorie all'attivo.

Lecco ko contro il Renate dell'ex Foschi

Doppio derby lombardo negli anticipi dell'8ª giornata del Gruppo A di Serie C. Il Lecco cade in casa contro il Renate dell'ex Luciano Foschi che si impone 2-0 in trasferta e si porta a -1 dal Padova primo in classifica. Sconfitta tra le mura amiche anche per l'Atalanta Under 23 che viene superata per 3-1 dalla Giana Erminio.