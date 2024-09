Eziolino Capuano nuovo allenatore del Foggia: l'ex tecnico del Taranto esordirà contro l'Avellino che ha guidato in passato

Eziolino Capuano , figura ben nota nel panorama calcistico italiano, è ufficialmente il nuovo allenatore del Foggia . L'allenatore di Pescopagano (Potenza), reduce da un'esperienza esaltante con il Taranto , riparte con entusiasmo dai satanelli , che aveva già guidato nel 2020. Dopo l'esonero di Massimo Brambilla , la società pugliese ha deciso di puntare su un tecnico esperto e carismatico come Capuano , con l'obiettivo di rilanciare le ambizioni del club. L'esordio di Capuano sarà subito un banco di prova affascinante: affronterà infatti l' Avellino , squadra con la quale ha un legame speciale.

Dal Taranto a Foggia

Durante la sua recente esperienza alla guida del Taranto, Capuano ha saputo sorprendere tutti ottenendo risultati ben al di sopra delle aspettative. In una situazione inizialmente complessa, è riuscito a plasmare una squadra solida e combattiva, capace di mettere in difficoltà anche avversari di alto livello. Il suo carisma, unito alla capacità di motivare i giocatori, è stato uno dei fattori chiave del successo della squadra pugliese. Il nome di Capuano ha così riconquistato la ribalta, portando alla chiamata del Foggia, un club ambizioso ma in cerca di stabilità.