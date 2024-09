Avellino, la crisi continua: 0-0 nel derby con la Turris

Al peggio non c'è fine, o meglio, questa è la situazione difficile che sta vivendo in questo inizio di stagione l'Avellino. Ai nastri di partenza la compagine irpina era stata data come la favorita per la vittoria finale del Gruppo C di Serie C. E invece dopo sei partite i lupi occupano la terzultima posizione con quattro punti (2 sconfitte e 4 pareggi) e zero vittorie. Nel derby contro la Turris la squadra affidata all'ex bomber Biancolino, dopo l'esonero di Pazienza, non è andata oltre lo 0-0.