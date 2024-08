Foggia, derby di mercato col Taranto per un ex Lecce

Il mercato in Serie C si accende e Foggia e Taranto sono pronte a darsi battaglia per un difensore d'esperienza

Il Derby di mercato per Lepore: Foggia vs. Taranto

Il terzino destro è finito nel mirino di due squadre pugliesi: Foggia e Taranto. Entrambe le compagini sembrano pronte a ingaggiare Lepore, scatenando un vero e proprio derby di mercato per assicurarsi le sue prestazioni. Il Foggia, reduce da una stagione deludente conclusa all'11º posto, cerca un profilo esperto e carismatico per rinforzare il gruppo. Il ritorno di Lepore in Puglia, dopo la sua esperienza con il Lecce che culminò con la promozione in Serie A cinque anni fa, sarebbe un rinforzo prezioso per i rossoneri. Dall'altro canto, il Taranto, è alla ricerca di un rinforzo in difesa ed ha individuato nell'ex terzino del Lecce il profilo ideale per dare una svolta alla stagione e competere per i vertici della classifica. Il mercato dunque si accende. Il nome di Lepore torna prepotentemente protagonista. Foggia e Taranto sono pronte a darsi battaglia. Chio avrà la meglio?