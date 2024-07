Derby di mercato per De Luca: su di lui Lecce e Bari

Sondaggio di Pantaleo Corvino per l'attaccante classe 1998 della Sampdoria. Sul bomber autore di 10 gol nella scorsa stagione, ci sono però gli occhi di diversi club di A e B tra cui quelli del Bari di De Laurentiis.

Emanuele Giacometti 8 luglio 2024

Il mercato inizia ad essere caldissimo. Le trattative non si fermano un secondo e molte sono pronte ad andare in porto. Nelle ultime ore si è scatenato un derby Lecce-Bari per l'attaccante della Sampdoria Manuel De Luca. Il direttore sportivo dei leccesi Pantaleo Corvino infatti, lo ha messo nel mirino come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Stessa idea dei galletti che cercheranno di tornare protagonisti in B dopo una stagione con più ombre che luci. Chiaro che, nella serie cadetta, De Luca troverebbe spazio come titolare mentre in serie A almeno inizialmente partirebbe dalla panchina.

La concorrenza non manca — Come riporta il sito CalcioLecce, per il bomber della Sampdoria c'è tanta concorrenza. Tra le società che hanno fatto un sondaggio esplorativo c'è anche l’Empoli, che sembrava in vantaggio su tutte, ma al momento pare più defilato. In serie B invece, la situazione per l'attaccante è diversa: la Cremonese cerca il sostituto di Massimo Coda, mentre il Modena vuole rinforzare ulteriormente l'attacco e nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio.

Chi è Manuel De Luca — De Luca è un centravanti molto fisico che abbina qualità sotto porta e fiuto del gol, alla grande efficacia nel gioco di sponda e raccordo. Complice il fisico, pecca di un po' di rapidità ma è sicuramente un attaccante in grado di rendersi utile quando si tratta di fare il lavoro sporco, senza isolarsi o aspettare la palla al centro dell'area. All'inizio della carriera ha giocato anche come esterno, ma per caratteristiche è una prima punta, non a caso i risultati migliori li ha ottenuti in questo ruolo. Insomma è un elemento importante per il campionato di serie B. E' sul mercato, ed è reduce dai 10 gol della scorsa stagione con la maglia blucerchiata tra campionato e playoff.

L'ultimo derby... a Bari — L’ultima sfida in assoluto tra le due squadre sul terreno di gioco in A, risale al 15 maggio del 2011, giorno in cui il Lecce vinse al San Nicola e si salvò contro un Bari già retrocesso (2-0). Una gara che venne definita "truccata", con il barese Masiello, come noto, al centro di infinite polemiche.