Cosenza, Alvini: “Siamo tornati a essere il centro della Calabria”

Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa del carattere mostrato dai suoi ragazzi nel pareggio contro il Catanzaro nel finale.

Gennaro Dimonte 26 dicembre - 18:59

Cosenza tutto cuore e voglia quello visto nel derby calabrese del Boxing Day in Serie B. I lupi hanno pareggiato al 105' con Ciervo su rigore dopo una partita giocata in 10 dal 21' e tantissime occasioni a proprio sfavore. Rossoblù che si sono visti annullare un gol al 90' di Kouan per fallo di mano e che hanno colpito un palo con Venturi al 100' oltre al miracolo di Pigliacelli su Strizzolo. Prestazione assolutamente positiva per i ragazzi di Massimiliano Alvini che sarebbero fuori dalla zona playout senza l'attuale penalizzazione di quattro punti. In conferenza stampa, l'allenatore ha parlato dell'andamento del match e del carattere dei suoi calciatori.

Cosenza, le parole di Alvini — Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato del pareggio raggiunto in extremis nell'acceso derby contro il Catanzaro: "Non mi va di parlare di come sia stata arbitrata questa partita, è stata un disastro. Piuttosto ringrazio i ragazzi per il capolavoro che hanno fatto: rimarrà nella storia. La classifica dice che senza la penalizzazione avremmo 21 punti e saremmo salvi ma dobbiamo fare i conti con i 17 che abbiamo. Il Catanzaro è una squadra costruita per altri obiettivi e siamo riusciti a metterli spesso in difficoltà. I ragazzi hanno una forza mentale incredibile, non era semplice con un uomo in meno. Il tifoso credo sia contento di quanto visto, siamo sul pezzo e vogliamo raggiungere l'obiettivo finale".

Derby pareggiato ma Alvini rilancia: "Anche se non abbiamo vinto, siamo tornati a essere il Cosenza che torna al centro della Calabria. Ci aspetteranno sicuramente altre battaglie, l'auspicio è che si possa restare uniti. Credo sia stata la partita più pazza della mia carriera. Kouan? Se non sbagliasse quel tipo di gol, oggi giocherebbe in Champions League. Questo punto vale tantissimo".

Una chiosa sull'arbitro Aureliano: "Lo conosco, è una persona perbene e ci si può parlare in campo. Purtroppo oggi però non ha preso decisioni corrette".