Partita folle tra Cosenza e Catanzaro: i lupi la pareggiano al 105′

Primo tempo nervoso e subito un cartellino rosso

Senza Camporese e Florenzi, Massimiliano Alvini schiera Sgarbi, Venturi e Caporale nella classica difesa nel 3-4-1-2. Iemmello-Pittarello le due punte per i ragazzi di Fabio Caserta per questo match. L'importanza del risultato si fa subito sentire e la spinta della tifoseria cosentina gioca un ruolo fondamentale nei primi minuti. Al 19' clamorosa traversa colpita da Kourfalidis, tutto solo in area e servito da Rizzo Pina, di piatto destro. Non passa neanche un giro di lancette e arriva il primo episodio controverso di questo match. Lancio di Bonini in profondità per Pittarello e fallo da ultimo uomo di Caporale. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso al difensore rossoblù tra le tantissime proteste. Al 40' azione personale di Compagnon e mancino a giro sventato da Micai in calcio d'angolo. Si va all'intervallo sullo 0-0 con il predominio territoriale e delle occasioni per gli ospiti.