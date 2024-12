Guida a Cosenza-Catanzaro: ecco dove seguire il derby calabrese di Serie B

Ultime novità di formazione e dove seguire il derby calabrese in programma oggi, giovedì 26 dicembre, alle ore 15:00

Nancy Gonzalez Ruiz 26 dicembre 2024 (modifica il 26 dicembre 2024 | 11:22)

LaSerie Btorna protagonista nel tradizionale Boxing Day con una sfida di grande fascino: Cosenza e Catanzaro si affrontano al San Vito-Gigi Marulla per la diciannovesima giornata di campionato.

Scopriamo insieme lo stato di forma delle due formazioni e dove seguire l’attesissimo derby calabrese.

Cosenza in crisi: serve più della grinta per la salvezza Situazione decisamente complicata per il Cosenza, reduce da tre sconfitte consecutive. L’ultima, contro la Carrarese (0-1), ha aggravato ulteriormente la posizione dei rossoblù, ora ultimi in classifica insieme al Frosinone. A pesare è anche la penalizzazione di quattro punti, che senza dubbio ha complicato i piani della squadra. Senza quella zavorra, il Cosenza sarebbe sicuramente fuori dalla zona retrocessione, ma i problemi della formazione di Alvini non si limitano alla classifica. I limiti tecnici sono evidenti, e la sola grinta non sembra più sufficiente per agguantare la salvezza. Sarà fondamentale intervenire sul mercato a gennaio, inserendo giocatori di categoria in grado di alzare il livello.

Il Catanzaro di Fabio Caserta: solido, ma con qualche intoppo I giallorossi, guidati dall’ex tecnico del Cosenza Fabio Caserta, possono vantare una posizione di classifica nettamente migliore rispetto ai rivali. Attualmente ottavi con 23 punti, in piena zona playoff, stanno disputando un campionato dignitoso, pur avendo accusato qualche frenata di troppo. Con 11 pareggi, nessuno in Serie B ha diviso la posta in palio più del Catanzaro. L’obiettivo principale resta la salvezza, ma i presupposti per togliersi qualche soddisfazione ci sono tutti. I giallorossi, infatti, hanno perso solo tre volte in questa stagione. Tuttavia, l’ultima sconfitta, subita sabato contro lo Spezia (0-1), ha interrotto un’imbattibilità che durava da settembre. Una battuta d’arresto che Caserta spera sia solo un episodio isolato.

Orario e dove vedere Cosenza-Catanzaro La partita si giocherà giovedì 26 dicembre alle ore 15:00. Gli appassionati potranno seguire il match in esclusiva su DAZN, sia in televisione che in streaming. Per accedere alla visione in TV, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box o console PlayStation e Xbox. In alternativa, la gara sarà visibile tramite il sito ufficiale o l’app DAZN su smartphone, tablet e PC.