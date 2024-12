A Santo Stefano ecco il derby calabrese di Serie B tra Cosenza e Catanzaro: tutto sull'analisi e il pronostico del match

Sergio Pace Redattore 26 dicembre - 10:00

Cosenza e Catanzaro si sfideranno nel consueto derby calabrese giovedì 26 dicembre, in occasione del Boxing Day di Serie B. Al San Vito - Gigi Marulla andrà in scena il match valevole per la diciannovesima giornata del campionato cadetto. I Lupi di Massimiliano Alvini sono reduci da tre sconfitte di fila (Frosinone, Cesena e Carrarese) e non esultano per una vittoria dal 9 novembre scorso (Brescia-Cosenza 2-3).

La classifica è lo specchio del deludente rendimento nell'ultimo periodo, con l'ultima posizione occupata assieme al Frosinone a quota 16 punti. Se la passa decisamente meglio il Catanzaro di Fabio Caserta, fresco ex di turno, che occupa l'ottava posizione, ultima utile per la griglia playoff, con 23 punti.

Qui Cosenza — E dire che il mese di dicembre era iniziato sotto i migliori auspici per il Cosenza. L'1 dicembre i Lupi di Alvini sono riusciti a bloccare sul 2-2 il Pisa di Filippo Inzaghi all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Fino a quel match il Cosenza aveva infilato una serie positiva di 2 vittorie e 5 pareggi. Dal 7 dicembre una totale caduta libera, con tre sconfitte di fila che hanno seriamente complicato le cose in casa Cosenza.

Qui Catanzaro — Il Catanzaro sin qui è l'unica squadra in Serie B ad aver ottenuto il maggior numero di pareggi, ben 11. La formazione di Caserta, tralasciando le prima due in classifica Sassuolo e Spezia con una sola sconfitta subita, ha incassato meno ko assieme al Pisa, terzo. L'ultimo match disputato non ha sorriso al Catanzaro, che ha dovuto cedere il passo allo Spezia di misura.

Prima della sconfitta contro le Aquile i calabresi avevano incamerato 3 vittorie e 8 pareggi. Negli ultimi 14 precedenti tra le due squadre, il Cosenza ha vinto due partite, pareggiate 8 e perse 4. L'ultimo successo dei Lupi risale al 28 agosto 2016 (Catanzaro-Cosenza 0-3). Nella scorsa stagione il Catanzaro si impose in entrambi i match con lo stesso risultato di 2-0.

Cosenza-Catanzaro, analisi e pronostico — Secondo i vari betting analyst in Cosenza-Catanzaro regna l'equilibrio. Sfida difficile da pronosticare, con entrambe le squadre pronte a dar battaglia per centrare i proprio obiettivi di stagione. Potrebbe rivelarsi una gara da X (quota 3.05). L'eventuale successo del Cosenza è in lavagna a 2.32, con il 2 che vale 3.30. Quota alta per l'Over 2,5 a 2.18, mentre l'Under si punta a 1.61.

Il Goal è proposto a 1.88, NoGoal a 1.82. L'1 parziale/x finale si gioca a 14.50, mentre l'Over 8,5 corner vale 1.56. Tra le quote marcatori non si può non considerare Iemmello. Almeno una rete del bomber del Catanzaro è in lavagna a 3.00, la quota si alza notevolmente a 11.00 in combo con il pareggio finale. In casa Cosenza Strizzolo potrebbe essere l'indiziato principale in zona gol (quota 4.00).