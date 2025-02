Alvini scuote il Cosenza: “Contro il Palermo la prima di dodici finali”

Alvini ha presentato Cosenza-Palermo in conferenza stampa: le dichiarazioni del tecnico dei Lupi

Enrico Pecci Redattore 22 febbraio - 15:09

In palio punti pesantissimi al Marulla. Per il Cosenza per la lotta salvezza, per il Palermo per rilanciarsi in zona playoff e per salvare la panchina di Dionisi. Alla vigilia del match, mister Alvini non ha usato giri di parole per presentare Cosenza-Palermo: "È la prima di dodici finali. C'è poco da dire a riguardo, anche perché affrontiamo un avversario importante".

Cosenza, Alvini: "Pronti per disputare un match importante" — Il tecnico dei Lupi ha annunciato le defezioni per il match: "Contro il Palermo assenze certe di Cruz, Florenzi e di Noviello, in più nel corso della settimana post Juve Stabia abbiamo avuto un po’ di gente acciaccata come Artistico e Garritano. Vediamo nella rifinitura come staranno. Si può dare una spallata ai rosanero con un calcio dinamico e aggressivo, che in fondo è il nostro modo di esprimerci. Noi vogliamo verticalità e attacco degli spazi".

Sul momento della sua squadra ha analizzato: "Dopo il risultato con la Carrarese, non ci voleva lo stop a Castellammare. La squadra non ha continuato sul percorso di crescita intravisto al Marulla, ma vogliamo riprenderlo già da da domani. È solo questo che mi interessa. Al Menti abbiamo fatto 55' positivi, ma è logico che a livello mentale il risultato pesante ci ha tolto quanto invece ci aveva dato la vittoria della settimana precedente. Abbiamo lavorato bene, questo posso dirlo, nonostante l’umore dopo il ko in Campania fosse basso. Negli ultimi giorni, però, le cose sono cambiate e siamo intenzionati a disputare un match importante".

E ancora sui singoli: "Mazzocchi torna a disposizione, davanti faremo una valutazione per capire se sia meglio schierarci con due attaccanti o con due seconde punte. In difesa ho dato continuità di recente, per domani non ho ancora deciso se battere ancora questo sentiero o cambiare qualcosa. Ne ho sei a disposizione e posso permettermi di scegliere. Kouan? È a disposizione. Ho analizzato con lui gli errori commessi che ci sono costati dei punti. È un centrocampista generoso e che dà tutto. Anche altri hanno commesso degli errori, capita, ma lui è consapevole delle responsabilità del momento".

Alvini: "Palermo costruito per la Serie A, torniamo ad essere competitivi" — Il tecnico del Cosenza ha parlato così dei rosanero: "Il Palermo è una squadra forte, con calciatori che hanno già vinto la Serie B, e che è stata costruita per essere promossa in Serie A. Il Cosenza, ribadisco, deve mettere in campo le proprie qualità. Questo è uno spogliatoio attaccato alla maglia che indossa, ma i miei ragazzi onorano la casacca. Alla squadra e al mio staff non posso che riconoscere questo valore".

Alvini carica la squadra: "Dobbiamo fare una partita di grande attenzione ed equilibrio, limitando il loro possesso e mettendo in campo le nostre caratteristiche: intensità, aggressività e capacità di attaccare gli spazi. Abbiamo fatto una crescita importante nelle prime 15 partite, poi siamo andati in difficoltà. Speriamo da domani di riprendere il nostro percorso, vogliamo tornare ad essere competitivi".

Domani il Cosenza giocherà anche per Salvatore, tifoso dei Lupi scomparso recentemente. L'allenatore ha dichiarato in conferenza: "Questa è una squadra che sente il legame con la città e con i tifosi. Sono certo che domani metteremo in campo tutto per regalare una gioia alla nostra gente". Questo, invece, il ricordo del club: "Un mazzo di fiori, deposto dal capitano dei rossoblù, ai piedi della Curva Sud Bergamini prima della gara con il Palermo. Sarà questo l’omaggio riservato a Salvatore Iaccino, in una domenica che lui avrebbe sicuramente voluto trascorrere sugli spalti, tra gli amici di sempre, a tifare per i Lupi. Nel suo ricordo il Cosenza Calcio ha deciso di lanciare un’iniziativa, su suggerimento della tifoseria, che consente nel momento dell’acquisto del tagliando di Curva (Catena o Bergamini), presso lo Store o i Botteghini dello stadio, di chiedere, previa presentazione dei documenti di identità, l’emissione di un tagliando omaggio per un’altra persona. La promozione è valida anche per chi ha già acquistato il tagliando di Curva anche in modalità on line. Per gli abbonati di entrambe le Curve disponibile un tagliando gratuito del settore di appartenenza".

