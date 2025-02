Dionisi si gioca la panchina del Palermo sul campo del Cosenza. Le dichiarazioni nella conferenza stampa pre-partita

Enrico Pecci Redattore 21 febbraio - 21:06

Dionisi all'ultima spiaggia. Il Palermofa visita al Cosenza in piena crisi di risultati e con l'allenatore ormai spalle al muro. In caso di risultato negativo, infatti, la panchina rischia di saltare. Lo sa bene anche Dionisi, che in conferenza stampa ha presentato così il match in programma domenica al Marulla: "Mi assumo tutte le responsabilità, ma non posso frustare un giocatore per un errore. Non ho mai visto un allenatore fare gol".

Dionisi: "Da Manchester hanno sempre mandato messaggi positivi" — "L’allenatore non è l’unico responsabile e mai colpevolizzerei un giocatore per una sconfitta. Fondamentalmente gli allenatori vincono grazie agli altri. Avete mai visto un allenatore comprare calciatori? Io no. Non mi sono mai sottratto alle responsabilità e spero di essere visto per quello che sono", ha dichiarato il tecnico rosanero.

Sulla posizione della società: "Non è un bel momento, ma era peggio dopo Cittadella. Da Manchester hanno sempre mandato messaggi positivi. Abbiamo analizzato gli errori e sappiamo che il giudizio si focalizza sui risultati: dobbiamo quindi sbagliare meno. Col Pisa il nostro portiere non ha fatto una parata, cosa devo dire alla squadra? Mi sento sicuro, ma allo stesso tempo valuto delle cose non solo in base ai risultati. Rifarei quello che ho fatto perché questa squadra ha più punti nelle corse, anche se di certo si sono fatti gli errori e si rifaranno. Non mi piace farmi pubblicità e non credo di essere presuntuoso: solo sicuro. Le ultime esperienze ci per servono per migliorare".

Dionisi si è poi focalizzato sulla delicata partita di domenica: "Il Cosenza fa tanta densità difensiva ed è una squadra aggressiva. Il tiro da fuori area potrà essere importante. I nostri giocatori offensivi non sono soltanto gli attaccanti, quindi dovremo sfruttare tutte le risorse a disposizione". E ancora: "Domenica, in alcune fasi della partita, potremo faticare ad arrivare in area con tanti uomini e dovremo essere bravi a cogliere le opportunità. Ranocchia e Verre, ad esempio, hanno fatto bellissimi gol sfruttando la qualità individuale. Questo può fare la differenza".

Palermo, Dionisi: "È il momento di vincere, c'è poco da dire" — L'allenatore prova a scuote la sua squadra. L'obiettivo playoff è ancora alla portata: "Mancano le vittorie, non è stato l’inizio del 2025 che avremmo voluto. È il momento di vincere, c'è poco da dire. Non contano solo tattica e tecnica, dobbiamo pareggiare la volontà dell’avversario. Abbiamo un po’ di defezioni, in difesa non siamo tanti, però non ci nascondiamo dietro un dito. Abbiamo diverse alternative e dobbiamo fare vedere in campo quello che facciamo durante la settimana. Contro il Mantova la gara è stata condizionata dall'espulsione".

Focus, poi, sui singoli: "Nikolaou non riesce a recuperare. Mancano le vittorie, col Mantova la gara è stata condizionata dall’espulsione: bisogna migliorare e abbiamo le qualità per farlo. I nuovi stanno dando un contributo. Blin in difesa? Stiamo effettuando alcune valutazioni. Non è detto che non cambieremo modulo. Non mi piace fare pubblicità a me stesso. Non credo di essere presuntuoso, sono sicuro di me. Non voglio trasferire ansia alla squadra. Dobbiamo essere equilibrati. Queste esperienze ci devono servire per essere migliori. Io credo in questa squadra. Siamo a -2 dal Cesena. Dobbiamo essere costruttivi. Con il Cosenza possiamo migliorare nell’atteggiamento, in partite simili non è stato al top".

Infine, Dionisi ha concluso: "Voglio parlare in maniera positiva, non riuscite a farmi parlare da pessimista. Dovremo essere più squadra. Dobbiamo cambiare il trend. Mi assumo tutte le responsabilità. L’allenatore non è l’unico responsabile. Mai colpevolizzerei un giocatore di una sconfitta. Non ho mai visto un allenatore vincere. Fondamentalmente gli allenatore vincono grazie agli altri. Contro il Cosenza dovremo provare a tirare da fuori area, loro difendono molto bene. Le cose positive portano altre cose positive". Il Palermo di Dionisi non può più sbagliare.

