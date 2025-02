Cosenza-Palermo, analisi e pronostico: partita da “Goal” al Marulla a 1.73

Cosenza-Palermo, analisi e pronostico di questa sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie B. Totale equilibrio per i bookmakers.

Gennaro Dimonte 21 febbraio - 13:15

Partita non adatta ai deboli di cuore in Serie B tra Cosenza e Palermo che merita un'analisi approfondita unita a un pronostico in particolare. Al "Vito Marulla" domenica 23 febbraio si sfideranno nel consueto match delle 15 due squadre in tremenda difficoltà dal punto di vista dei risultati. Padroni di casa che vorranno confermare l'ultima affermazione casalinga contro la Carrarese con l'obiettivo di restare aggrappati alla corsa per la salvezza. Ospiti tra i peggiori attacchi del campionato nonostante l'arrivo di Joel Pohjanpalo dal Venezia.

I precedenti — Queste due squadre, nella loro storia, si sono affrontate tantissime volte soprattutto tra Serie B e C. Se andiamo però a confrontare i precedenti degli ultimi 31 anni notiamo un risultato in particolare: il segno "X". Ben otto i pareggi dal 1994 fino all'1 settembre 2024, data che coincide con l'1-1 del girone di andata di questa stagione al "Barbera". Ed è proprio questo 1-1 che è la costante tra i due club.

Lo stesso e identico esito è arrivato nell'ultima sfida al "Marulla" nella 33esima giornata del 2023-2024. Cosenza vittorioso nel 2022 in casa per 3-2, siciliani a cui manca la vittoria nella terra dei lupi da quasi 23 anni. Era il 5 novembre del 2002 e si giocava la prima giornata di Serie B: 1-2 per i rosanero con reti di Morrone (cosentino doc) e Maniero. Si tratta dell'unica affermazione palermitana finora negli scontri diretti.

Cosenza-Palermo, pronostico e quote — Ci si aspetta una sfida davvero complicata tra due club in netta difficoltà e lontani dai rispettivi obiettivi per ora. Se si guardasse il valore delle rose si potrebbe pronosticare una vittoria del Palermo ma la storia dei siciliani a Cosenza nei rispettivi precedenti dice tutt'altro.

I bookmakers vedono assoluto equilibrio per questo match, bancato l'1 e l'X a 2.90 e il 2 a .240. La quota più probabile per i siti di scommesse è il "Goal" a 1.73, "Over 2.5" a 2.05 e meno pronosticabile. Considerata la storia degli ultimi 30 anni, si potrebbe provare a giocare un risultato di 1-1 (5.60) o 3-2 (35.00). L'over 1.5 al primo tempo a 2.90, tre reti a 8.00. Entrambe le squadre segnano in tutti e due i tempi quotato a 14.00.

Per quanto riguarda i marcatori, sembra quasi scontato parlare di Pohjanpalo, bancato a 2.35. Non avendo grandi bomber in squadra, il Cosenza potrebbe affidarsi a uno tra Fumagalli e Ricciardi, quotati rispettivamente a 3.40 e 6.60. Un assist di Roberto Insigne a 10.00, l'ammonizione di Riccardo Ciervo a 1.77.