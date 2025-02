Cosenza-Palermo, dove vedere il match di Serie B in tv e in streaming

Cosenza-Palermo, dove vedere in tv e in streaming il match della ventisettesima giornata di Serie B in programma domenica 23 febbraio alle 15.

Gennaro Dimonte 21 febbraio - 12:42

Una sfida particolare in Serie B tra due squadre che non stanno passando un buon momento. Allo stadio "Marulla" il Cosenza ospita il Palermo per la ventisettesima giornata che potrebbe dire molto su quello che sarà il campionato di entrambe da qui fino alla fine. Calabresi all'ultima disperata occasione per restare attaccati al treno della salvezza tramite playout, siciliani che hanno bisogno di punti per sperare di disputare i playoff. Appuntamento a domenica 23 febbraio alle 15.

Il momento delle due squadre — Una sola vittoria nelle ultime cinque partite per il Cosenza, in coda alla classifica con 21 punti e la penalizzazione di 4 che pesa sull'andamento dei lupi in campionato. Non è bastato l'1-0 contro la Carrarese ai ragazzi allenati da Massimiliano Alvini per rimettersi in carreggiata. Nella giornata precedente è arrivata un sconfitta pesante, per 3-0, in casa della Juve Stabia che ha complicato ulteriormente i piani salvezza.

Discorso simile per il Palermo, che non vince dal 19 gennaio proprio contro la Juve Stabia. Un cammino non all'altezza della rosa costruita dai siciliani, rinforzata dall'arrivo dell'attaccante ex Venezia Joel Pohjanpalo. Con i 2-2 contro Spezia e Modena, i rosanero sono momentaneamente fuori dalla griglia playoff.

Cosenza-Palermo, dove vedere il match in tv e in streaming — COSENZA-PALERMO IN TV E IN STREAMING - Il match in programma allo stadio "Marulla" domenica 23 febbraio alle 15 verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN che detiene i diritti della seconda lega professionistica italiana. Per poter seguire il match sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La partita di Serie B sarà visibile anche in streaming accedendo all'app di DAZN su qualsiasi dispositivo mobile, su Pc, tablet, Tv e apparecchio Amazon Fire Stick.