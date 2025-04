Nuovo acciacco per il forte difensore che sarà out per la sfida di lunedì al Maradona

Piove sul bagnato in casa Napoli. In vista del monday match contro l'Empoli al Maradona, arriva un'altra brutta notizia per Antonio Conte. Nuovo infortunio per Buongiorno, che ha accusato un problema muscolare nei giorni scorsi, approfondito poi nella giornata odierna. Il difensore infatti, aveva dato forfait in extremis per la trasferta di Bologna lasciando spazio a Juan Jesus per una maglia da titolare, figurando soltanto in panchina e non chiamato in causa dal tecnico partenopeo. Una situazione che sembrava gestibile prima del comunicato ufficiale odierno che ha gettato nello sconforto i tifosi azzurri in vista del rush finale del campionato.

Il comunicato ufficiale dell'infortunio di Buongiorno — Questa mattina, il Napoli sui suoi canali ufficiali ha pubblicato un bollettino medico sull'infortunio di Buongiorno, chiarendo le sue condizioni fisiche: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Non ci sono quindi speranze di recupero per la gara di lunedì, con una problematica da valutare ma che molto probabilmente terrà lontano dal rettangolo verde di gioco per almeno un mese il difensore, già reduce negli scorsi mesi da un altro stop muscolare.

Le scelte di Conte in vista dell'Empoli — Lo stop di Alessandro Buongiorno arriva in un momento molto complesso per il Napoli, nel bel mezzo della rincorsa scudetto all'Inter. La truppa azzurra non può più concedersi passi falsi e deve mettere il piede sull'acceleratore già a partire dalla sfida di lunedì al Maradona contro l'Empoli. Antonio Conte è in seri problemi di formazione, in particolar modo in difesa. Oltre all'ex Torino infatti, mancherà anche Anguissa a centrocampo e il capitano Di Lorenzo squalificato, causando una vera e propria emergenza per il reparto più arretrato. Scaldano i motori Juan Jesus e Rafa Marín, con un possibile cambio modulo che potrebbe essere alle porte.