Arezzo, torneo Under 13: un giovane arbitro è stato aggredito da un genitore della Vis Pesaro per un rigore contestato. Colpito con calci, pugni e una sedia, ha riportato fratture (40 giorni di prognosi). L’aggressore è stato denunciato

Un arbitro ad Arezzo è stato aggredito in una partita di Under 13. Doveva essere una giornata di sport e sorrisi per tanti giovanissimi appassionati di calcio. Invece, il torneo giovanile "Memorial Mirko Poggini", disputato sabato 8 giugno ad Arezzo, si è concluso nel peggiore dei modi: con una violenta aggressione a un giovane arbitro da parte del genitore di uno dei ragazzi in campo.