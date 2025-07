L'Arezzo ha ufficializzato il tesseramento di Francesco Perrotta, figlio di Simone ex Roma e Campione del Mondo. Per il classe 2004 esordio tra i professionisti

Mattia Celio Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 12:38)

Nella prossima stagione di Serie C ci sarà un Perrotta. Ovviamente non stiamo parlando di Simone ma del figlio, Francesco. Classe 2004, il centrocampista, come lo era il padre, è stato infatti ufficialmente tesserato dall’Arezzo. Il 21 enne era reduce dall’esperienza in Serie D con la maglia dell’Atletico Lodigiani, dalla quale poi è rimasto svincolato.

Francesco Perrotta, nuovo giocatore dell'Arezzo

Arezzo, ufficiale l’acquisto di Francesco Perrotta: il comunicato del club — Francesco Perrotta avanza di categoria. Dopo la parentesi in Serie D con l’Atletico Lodigiani, il classe 2004 giocherà nella prossima stagione in Serie C con l’Arezzo. Figlio di Simone, ex Roma e Campione del Mondo del 2006, il classe 2004 copre lo stesso ruolo in cui giocava il padre, ovvero il centrocampista, e il suo passaggio ai toscani segna il suo debutto nel calcio professionistico.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Monterosi, con il quale ha collezionato 67 presenze, nella stagione seguente ha giocato, appunto, con l’Atletico Lodigiani in cui è sceso in campo per ben 32 volte su 34, di cui ben ventotto da titolare, dando un importante contributo alla salvezza della squadra, in particolare all'ultima giornata con la vittoria con l'Atletico Uri, condannandolo alla retrocessione in eccellenza.

Di seguito il comunicato del club amaranto: “L’SS Arezzo comunica di aver tesserato il calciatore Francesco Perrotta, centrocampista classe 2004, svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Atletico Lodigiani. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Monterosi, Perrotta ha disputato la scorsa stagione in Serie D, collezionando 32 presenze e contribuendo in maniera determinante alla salvezza della formazione romana. Centrocampista moderno, duttile e intelligente tatticamente. Figlio d’arte – il padre Simone è stato Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 – Francesco arriva ad Arezzo con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco nel calcio professionistico. Benvenuto in amaranto, Francesco”.