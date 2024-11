Aston Villa-Juventus, i convocati bianconeri: 8 assenti per Thiago Motta

Aston Villa-Juventus, diramata la lista dei convocati di Thiago Motta. 8 assenti per la squadra bianconera

La Juventus di Thiago Motta si rituffa sulla Champions League in piena emergenza. Sono ben 8 gli assenti per la quinta partita della massima competizione europea. Dopo Milan-Juve , anche Weston McKennie si è aggiunto alla lista degli infortunati.

Aston Villa-Juventus, Vlahovic e McKennie out: tutti gli assenti

Il centrocampista americano è messo fuori gioco da un affaticamento muscolare. Non ha recuperato nemmeno Dusan Vlahovic e si allungano i tempi anche per Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Out anche Adzic e i lungodegenti Cabal, Bremer e Milik. Thiago Motta affronterà la trasferta di Birmingham senza attaccanti di ruolo e con solo quattro esterni presenti: Conceicao, Yildiz, Mbangula e Weah. Quest'ultimo dovrebbe ricoprire il ruolo di "falso nove", con Conceicao e Yildiz confermati sulle fasce e Koopmeiners trequartista. A centrocampista, invece, si va verso la conferma della diga Locatelli-Khephren Thuram.