Atalanta, altra rimonta: la squadra di Ivan Juric supera 2-1 il Monza

La squadra neroazzurra, come in Germania, riprende i brianzoli: Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere rispondono alla rete di Birindelli

Domenico Ciccarelli 6 agosto - 19:10

Altro test per l'Atalanta: dopo la vittoria bella e convincente contro il Lipsia, dove un carico Gianluca Scamacca si è messo in luce e si è mostrato in piena forma, la squadra neroazzurra ospita il Monza presso il centro sportivo di Zingonia. La gara, termina esattamente come si è conclusa quella scorsa alla Red Bull Arena: gli uomini di Ivan Juric cancellano il vantaggio dei brianzoli, arrivato al primo tempo, con le reti nella seconda frazione di gara di Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere.

Atalanta-Monza, 2-1: Scalvini e De Ketelare rispondono a Birindelli — A tenere banco in queste ore è la situazione legata al futuro di Ademola Lookman: tra il nigeriano e l'Atalanta è nata una guerra. L'ex Fulham ha ormai deciso, non vuole restare in quel di Bergamo. Ritiene terminata la sua esperienza neroazzurra ma la società bergamasca per lasciarlo partire pretende, giustamente, la cifra stabilita, o quantomeno congrua. Di certo, la concentrazione della squadra non è compromessa. Gli uomini di Ivan Juric proseguono la preparazione estiva a Zingonia in vista della nuova stagione, ormai alle porte.

La squadra di Paolo Bianco parte molto forte e, non a caso, trova la rete del vantaggio non appena dieci minuti dal calcio d'inizio: un azione avviata dalla destra grazie all'inserimento di Matteo Pessina, il quale scarica la sfera alle spalle per Samuele Birindelli. Nulla può fare Marco Sportiello, il tiro a giro del difensore brianzolo è preciso. L'Atalanta non demorde e ha una bella reazione ma il Monza riesce a reggere abbastanza bene, chiudendo addirittura il primo tempo sullo 0-1.

La squadra bergamasca, però, rompe i sigilli al 60esimo minuto: su calcio d'angolo, Kamaldin Sulemana pesca in area Giorgio Scalvini. Il difensore neroazzurro stacca più alto di tutti e supera Samuel Pizzignacco. A completare la rimonta, così come è successo in Germania contro il Lipsia, questa volta è Charles De Ketelaere. Il belga non nasconde le sue enorme doti tecniche e con una serpentina supera la difesa del Monza, portando in vantaggio l'Atalanta per 2-1.