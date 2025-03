L’Atalanta sogna la vetta, l’Inter vuole respingere l’assalto

Reduce dalla roboante vittoria esterna sul campo della Juventus, i ragazzi di Gasperini arrivano a questa sfida con il morale alle stelle. La Dea ha ripreso slancio e, nonostante le delusioni in campo europeo e in Coppa Italia, vede ora lo scudetto non più come un sogno proibito ma come un obiettivo possibile. I numeri parlano chiaro: 17 vittorie, 7 pareggi e appena 4 sconfitte per gli orobici, che vantano anche la miglior difesa del torneo insieme alla Juventus, con soli 26 gol incassati. Sul fronte opposto c’è l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dall’accesso ai quarti di Champions League e da una rimonta rocambolesca contro il Monza in campionato. I nerazzurri comandano la classifica con 61 punti frutto di 18 successi, 7 pari e 3 sconfitte, e sanno bene che una vittoria a Bergamo potrebbe significare un passo cruciale verso il bis tricolore. Ma attenzione: contro l’Atalanta servirà una prova di grande solidità e cinismo, viste le energie spese in Champions contro il Feyenoord e l’assenza di Zielinski, out per un guaio muscolare.