La sfida è stata rinviata a domenica sera ma i pugliesi stanno valutando di non scendere in campo

Alessia Bartiromo 26 aprile - 14:07

Momento molto delicato per il Lecce, che giovedì durante il ritiro di Bergamo, ha appreso la notizia della morte improvvisa del suo storico fisioterapista Graziano Fiorita. Amatissimo dallo staff salentino, dai calciatori e dai tifosi per la sua professionalità, gentilezza e per il grande attaccamento ai colori giallorossi, ha lasciato in tutti un grande vuoto. La squadra è tornata subito in Puglia, chiedendo il rinvio di Atalanta-Lecce che si sarebbe dovuta disputare venerdì sera. La stessa Lega però aveva scelto come data disponibile domenica 27 alle ore 20.45, ancora troppo vicina per disputare il match con serenità.

La decisione dei salentini in vista di Atalanta-Lecce — Atalanta-Lecce era ormai alle porte ma scendere in campo rappresentava davvero l'ultimo pensiero per i salentini, visibilmente scossi per la perdita improvvisa del proprio fisioterapista. Subito è stata fatta richiesta per il rinvio del match, sicuri che si scegliesse una data più lontana ma un campionato troppo ricco di impegni ha reso questa possibilità impossibile. Si parlava inizialmente di mercoledì sera ma quando è giunta l'ufficialità il club pugliese ha appreso che la gara fosse stata rinviata soltanto alla domenica sera, con il lutto ancora vivido nella mente e nel cuore, dopo i sentitissimi funerali.

Da fonti interne alla nostra redazione, in mattinata si è paventata l'ipotesi che il Lecce stesse valutando di non scendere in campo domani, rischiando la sconfitta a tavolino e richiedendo la possibilità di un nuovo rinvio. La squadra al momento dovrebbe partire domani in mattinata alla volta di Bergamo, sperando però in una decisione della Lega dell'ultimo istante. Un atto dovuto in rispetto del proprio dolore, con l'impossibilità di preparare al meglio la gara in questi tristi giorni.

La posizione dell'Atalanta e la situazione in stallo — La decisione ultima spetterà quindi alla Lega, con due ipotesi che si paventano: un nuovo rinvio della Lega dell'ultimo istante accogliendo la richiesta sentita e di cuore del Lecce o, in caso di rifiuto, una presa di posizione sentita e decisa da parte del team giallorosso che si sta ancora giocando la salvezza e la permanenza in serie A, chiamato a una sfida molto difficile come quella contro l'Atalanta. Anche gli ultras leccesi hanno deciso di stare accanto al dolore della squadra, indicendo uno sciopero del tifo qualora si dovesse scendere in campo domenica. Intanto, il club orobico non si è ancora espresso ufficialmente sulla situazione, che resta molto delicata e spinosa per entrambe le compagini.