Atalanta U23-Albinoleffe finisce 1-1: succede tutto nel primo tempo

Atalanta U23 e Albinoleffe non si fanno del male e si spartiscono un punto utile nella corsa ai playoff. Allo stadio comunale di Caravaggio, il derby tra due società divise da poco più di dieci chilometri termina 1-1 nel posticipo del lunedì nel Girone A di Serie C. Succede tutto nel primo tempo, con Zoma ad aprire le marcature al 21' e Vavassori a riportarla in parità al 42'. Decima rete stagionale per l'attaccante ospite del Burkina Faso, settimo sigillo stagionale per il talento della Dea. Pareggio utile per un piazzamento tra le prime dieci per entrambi i club.