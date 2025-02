Nerazzurri e celesti: la storia del derby tra Atalanta e Albinoleffe

Una rivalità nata con le due prime squadre e proseguita con le sfide tra i seriani e la formazione under-23 della Dea. Il bilancio sorride alla squadra del capoluogo.

Alessandro Savoldi 22 febbraio - 13:02

Atalanta U23 e Albinoleffe si sfidano lunedì 24 febbraio allo Stadio Comunale di Caravaggio. La partita, in programma alle 20.30, è valida per la 28a giornata del girone A di Serie C. L’Albinoleffe, quarta in classifica a 42 punti, ha solo due lunghezze di vantaggio sull’Atalanta U23, sesta.

La nascita dell'Albinoleffe — L’Atalanta è la società storica di Bergamo, fondata nel 1907 e con sede nel capoluogo di provincia. Al contrario, l’Albinoleffe ha radici molto più recenti. Il club celeste, infatti, nasce nel 1998 dalla fusione dell’Albinese e del Leffe, due compagini della Val Brembana. Nonostante lo scetticismo iniziale delle tifoserie, la squadra raggiunse la Serie B nel giro di pochi anni, rimanendovi dal 2003 al 2012. Nell’ultimo decennio il club ha lottato per restare nel professionismo, con due ripescaggi nel 2015 e nel 2016. Da segnalare, inoltre, il fatto che le due squadre hanno condiviso lo stesso impianto, lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia, dalla promozione in Serie B dell’Albinoleffe al 2019. In seguito i celesti si sono trasferiti a Gorgonzola, fino all’inaugurazione del nuovo stadio di proprietà a Zanica.

I precedenti tra le prime squadre — Considerando anche i precedenti tra la prima squadra della Dea e l’Albinoleffe, sono in totale 10 le volte in cui le due società si sono sfidate. Il bilancio sorride ai nerazzurri, che hanno vinto in otto occasioni, due soltanto i pareggi, a secco, invece, i seriani. Tra il 2003 e il 2011 hanno sempre vinto gli orobici, sei volte in cadetteria e una in Coppa Italia. Negli ultimi anni, tuttavia, da quando è stata creata l’Atalanta U23 nel 2023, c’è stato più equilibrio: una sola vittoria per la squadra allenata da Francesco Modesto e due pareggi.

Il primo precedente risale al 2003, quando l’Atalanta vinse 2-1 con gol nel finale di Giampaolo Pazzini. Al ritorno il divario fu più ampio, con un perentorio 0-4, a testimoniare la forza di un gruppo che, a fine campionato, ottenne la promozione. Nell’annata seguente le squadre si incontrarono una volta sola, in Coppa Italia. La gara, che faceva ancora parte della fase a gironi iniziale tra i club meno blasonati, finì 3-0, ancora con la firma del Pazzo. Altro doppio successo per l’Atalanta nella stagione 2005/2006, 2-0 all’andata con doppietta di Nicola Ventola e 2-3 al ritorno con due reti di Riccardo Zampagna e una di Simone Loria. Infine, gli ultimi precedenti tra le due prime squadre avvennero nel 2010/2011. L’Atalanta di Colantuono vinse due volte: in particolare, al ritorno, fu decisiva la doppietta di un giovane Jack Bonaventura.

Le prime sfide tra Atalanta U23 e Albinoleffe — Più equilibrio, invece, tra l’Atalanta U23 e l’Albinoleffe: nella scorsa stagione all’andata finì 1-1, a segno Palestra per i nerazzurri e Arrighini per i seriani, mentre al ritorno una rete di Siren Diao consegnò i tre punti ai giovani della Dea. In questo campionato, invece, la prima partita è finita 2-2, con l’Albinoleffe che, in vantaggio di due reti, si è fatta rimontare in casa dai gol di Vlahovic e Artesani.

Appuntamento quindi a lunedì 24, ore 20.30, per scoprire il risultato del match di ritorno tra l'Atalanta U23 e l'Albinoleffe: in palio punti importanti nella corsa verso i play-off.