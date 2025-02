Atalanta U23-Albinoleffe, dove vedere il derby di Serie C in diretta tv e in streaming

Atalanta U23-Albinoleffe, dove vedere in tv e streaming il derby di Serie C del posticipo di lunedì in programma a Caravaggio.

Gennaro Dimonte 24 febbraio 2025 (modifica il 24 febbraio 2025 | 14:50)

Lunedì 24 febbraio, alle 20:30, si affronteranno Atalanta U23 e Albinoleffe. Questo posticipo di Serie C, valido per la ventottesima giornata, si disputerà nella casa dei giovani talenti nerazzurri allo stadio comunale di Caravaggio. Una sfida particolare tra due club che nella storia si sono affrontati, con le formazioni senior, spesso tra Serie B e C. Geograficamente distanti poco più di dieci chilometri, hanno condiviso per anni l'impianto "Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo a cavallo tra il 2003 e il 2019.

Il momento delle due squadre — Atalanta in piena crisi di risultato dopo un ottimo avvio di stagione. I giovani talenti della Dea allenati da Francesco Modesto provengono da una serie negativa di quattro sconfitte consecutive con ben otto gol subiti contro Pergolettese, Giana Erminio e Virtus Verona. Nonostante ciò, i nerazzurri sono pienamente in corsa per un posto nella griglia playoff.

Situazione completamente diversa per l'Albinoleffe che è davanti ai bergamaschi di soli tre punti ma sta vivendo un momento più che positivo. Ben 10 punti negli ultimi cinque match e quarto posto momentaneo con la possibilità di staccare tutte le altre squadre a ridosso della zona alta. Un'occasione ghiotta per dimostrare la crescita avuta di recente.

Atalanta U23-Albinoleffe, dove vedere il match in tv e streaming — DOVE VEDERE ATALANTA U23-ALBINOLEFFE - Il match di Serie C in programma a Caravaggio lunedì 24 febbraio alle 20:30 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (ch 203) e Sky Calcio (ch 253). Per quanto riguarda lo streaming, si potrà guardare su SkyGo e Now Tv per chi possiede un abbonamento alle rispettive piattaforme. Questo servizio a pagamento è fruibile da qualsiasi dispositivo cellulare, Pc, tablet o Amazon Fire Stick.