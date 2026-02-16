Quattro sconfitte nelle ultime cinque sono costate la panchina per l'ex attaccante

Michele Massa 16 febbraio - 17:58

Finisce il rapporto tra l'Avellinoe Raffaele Biancolino. L'allenatore della promozione in Serie B è stato esonerato dopo la sconfitta di ieri contro il fanalino di coda Pescara. Per l'oramai ex tecnico biancoverde i giorni sembravano essere contati, specialmente dopo la diatriba con la curva che ha occupato gran parte dell'ultima settimana del calcio avellinese.

Il comunicato dell'Avellino sull'esonero di Biancolino — Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, un crollo sia a livello sportivo che personale (noti i disguidi delle ultime settimane con la curva biancoverde). Hanno portato l'Avellino a virare ad un'altra guida tecnica. Raffaele Biancolino saluta la squadra dopo una stagione e mezza. Il tecnico lo scorso anno era stato protagonista assoluto della rimonta che ha visto gli irpini arrivare a vincere il campionato in un lungo testa a testa contro l'Audace Cerignola.

La Serie B invece è sembrata da subito tutt'altro che diversa. Tanti gli alti e bassi che hanno visto la squadra raggiungere vette altissime e sprofondi inaspettati, l'ultimo ieri, che è costata la panchina al tecnico. Ancora non è stato reso noto il suo successore, secondo fonti locali, in pole c'è l'ex Juve Stabia, Guido Pagliuca.

Questo il comunicato ufficiale del club biancoverde: "L’U.S. Avellino1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Raffaele Biancolino. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Vincenzo Riccio, ed i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo. Il club ringrazia mister Biancolino per il lavoro svolto nelle ultime cinque stagioni in cui ha svolto il ruolo di allenatore della formazione under 19 (vincendo il campionato Primavera 3 nella stagione 2023/2024) e successivamente quello di allenatore responsabile della Prima Squadra (ottenendo la promozione in serie B nella stagione 2024/2025)".