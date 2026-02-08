Monza-Avellino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Tra i match che si giocheranno questo pomeriggio figura anche quello che metterà di fronte il Monza e l’Avellino e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, chiuderanno il...

Jacopo del Monaco 8 febbraio - 12:53

Tra i match che si giocheranno questo pomeriggio figura anche quello che metterà di fronte il Monza e l'Avellino e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, chiuderanno il ventitreesimo turno della Serie B. La sfida avrà inizio alle ore 15:00 presso l'U-PowerStadium. Nel girone d'andata, i due club hanno giocato contro nel mese di settembre ed i biancoverdi hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Šimić e Russo.

Monza-Avellino, dove vedere il posticipo di B — La sfida di questo pomeriggio metterà in palio tre punti che possono essere importanti per i padroni di casa, che possono puntare ancora alla promozione diretta in Serie A. Il posticipo del campionato cadetto che metterà di fronte il Monza e l'Avellino si potrà vedere sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN. In streaming, poi, sarà visibile anche su Amazon Prime Video, per la precisione su La B Channel.

La situazione delle due squadre — In questo momento, il Monza allenato da Paolo Bianco si trova alla quarta posizione della cadetteria avendo totalizzato 44 punti, gli stessi che ha il Palermo di Filippo Inzaghi. I biancorossi possono ancora puntare alla promozione diretta nella massima serie nazionale e, negli ultimi cinque incontri, hanno vinto in trasferta contro Modena e Padova con lo stesso risultato, vale a dire 1-2, ed in casa contro il Pescara (3-0), ha collezionato una sconfitta contro la Virtus Entella (1-0) ed un pareggio tra le mura amiche contro il Frosinone (2-2).

L'Avellino guidato da Raffaele Biancolino, dal canto suo, occupa il dodicesimo posto in classifica avendo totalizzato 28 punti, gli stessi che ha anche l'Empoli. Dopo aver pareggiato 1-1 presso lo Stadio San Nicola contro il Bari, la squadra campana ha collezionato due vittorie tra le mura amiche contro la Sampdoria (2-1) ed il Cesena (3-1) ed altrettante sconfitte prima in caa contro la Carrarese (1-2) e poi in trasferta contro lo Spezia (1-0).

Probabili formazioni — La squadra lombarda non avrà a disposizione Petagna, Antov e Ravanelli, mentre tornano tra i convocati Colombo, che ha saltato l'ultima partita per squalifica, e Forson. In attacco ballottaggio tra Alvarez e Dany Mota. Per i campani, invece, mancheranno Izzo, Insigne, Sounas, Favilli e Kumi, mentre torna dalla squalifica Šimić. Così come nei biancorossi, anche qui ballottaggio in attacco tra Tutino e Patierno.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Hernani; Dany Mota. Allenatore: Bianco

AVELLINO (3-4-2-1): Daffara; Cancellotti, Šimić, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Patierno. Allenatore: Biancolino