Bologna-Parma, dove vedere il Derby d’Emilia in tv e streaming LIVE

Le due squadre dell'Emilia Romagna vengono da diversi risultati negativi e sono alla ricerca di un riscatto

Jacopo del Monaco 8 febbraio - 09:10

Tra gli incontri che si disputeranno nel corso della giornata odierna figura anche quello tra il Bologna ed il Parma e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club emiliani, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 24 della Serie A. L'incontro avrà inizio alle ore 12:30 e si disputerà presso lo Stadio Renato Dall'Ara.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Bologna-Parma, dove vedere l'incontro — Entrambe le squadre vanno a caccia una vittoria importante soprattutto per una questione di riscatto, visti gli ultimi risultati dei Felsinei e dei Crociati negli ultimi incontri della massima competizione italiana. Il derby regionale che metterà di fronte il Bologna ed il Parma sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente sulla piattaforma DAZN.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Fai click sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano le due squadre alla gara — In questo momento, il Bologna guidato da Vincenzo Italiano occupa la decima posizione in classifica avendo totalizzato 30 punti. Negli ultimi tre match di campionato disputati, i detentori della Coppa Italia hanno collezionato altrettante sconfitte contro Fiorentina (1-2), Genoa per 3-2 dopo che stavano vincendo 0-2 e nell'ultimo turno il Milan, contro cui hanno perso 0-3 tra le mura amiche. In Europa League, invece, ha pareggiato in casa contro il Celtic (2-2) e vinto 0-3 contro il Maccabi Tel-Aviv.

Il Parma allenato dal 30enne spagnolo Carlos Cuesta, invece, si trova al sedicesimo posto della classifica con 23 punti totalizzati. Dopo aver conquistato la vittoria per 1-2 in casa del Lecce, la squadra gialloblù ha collezionato due pareggi a reti bianche contro Napoli e Genoa e, successivamente, ha ottenuto due sconfitte pesanti prima in trasferta contro l'Atalanta (1-2) e poi tra le mura amiche del Tardini contro la Juventus (1-4).

Probabili formazioni — Tra le fila dei padroni di casa mancherà soltanto De Silvestri, mentre tornerà tra i pali Skorupski dopo aver saltato la partita contro il Milan per squalifica. In difesa Lucumi potrebbe tornare tra i titolari dopo l'infortunio, mentre in attacco c'è il ballottaggio Cambiaghi-Rowe. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, non ci saranno gli infortunati Suzuki, Valenti, Estevez, Almqvist, Ndiaye e Frigan. Ballottaggi: Nicolussi Caviglia-Sorensen e Strefezza-Oristanio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

PARMA (4-3-3): Corvi; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson, Orsolini; Odgaard, Cambiaghi, Castro. Allenatore: Cuesta