Bologna-Parma, come arrivano le squadre al derby d’Emilia

Il Bologna di Vincenzo Italiano è a caccia di punti per riprendere la via che porta in Europa, mentre gli ospiti puntano a confermare la categoria. Ecco come arrivano le squadre al derby romagnolo

Gianmarco Inguscio Collaboratore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 19:02)

Bologna-Parma sarà un match delicato per entrambe le squadre. Un derby ad alta quota che andrà in scena domenica 8 febbraio all'ora di pranzo. Quindi, Al Renato Dall'Ara lo start sarà alle 12:30. Ma non è tutto, perché non si tratta semplicemente di una partita valida per il ventiquattresimo turno di Serie A, piuttosto di un derby tutto romagnolo, al quale entrambe le compagini si approcciano con due obiettivi del tutto opposti. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive; gli ospiti due. Pertanto, sia Vincenzo Italiano che Carlos Cuesta puntano al bottino pieno in una sfida che si prospetta ricca di spettacolo.

Bologna-Parma, un derby cruciale per cambiare marcia in casa rossoblù — Il Bologna di Vincenzo Italiano non è in salute. O quanto meno, questo è ciò che si evince dai risultati. Tre sconfitte consecutive nelle ultime tre partite di campionato, rimediate contro Fiorentina (1-2), Genoa (3-2) e Milan (0-3). Tuttavia, non va dimenticato il doppio impegno in Europa League, prima contro il Celtic, nel match terminato 2-2, poi con il Teal Aviv, che ha visto i rossoblù vincere con un netto 0-3.

Forse il carico eccessivo di lavoro sta costando caro al Bologna, che proprio nel derby romagnolo vede la possibilità di svoltare la stagione e riprendere il cammino verso la zona Europa. Quest' ultima attualmente, è affollata dal transito di squadre come Roma, Como, Atalanta e Lazio, sebbene i biancocelesti siano più distanti. Il Bologna si trova in decima posizione con 30 punti.

Bologna-Parma, la salvezza dei Ducali passa anche da questa sfida — Il Parma di Carlos Cuesta invece, è orientato unicamente a un solo obiettivo: permettere ai gialloblù di giocare sui campi di Serie A anche durante la prossima stagione. I punti conquistati finora sono 23 e la posizione occupa coincide con la sedicesima. Quanto agli ultimi risultati, poche le soddisfazioni raggiunte: due pareggi, due sconfitte e una sola vittoria, conseguita sul campo del Lecce.

Da quella partita, i ducali hanno collezionato il doppio pareggio con Napoli e Genoa - entrambe le gare sono terminate sul punteggio di 0-0. Successivamente, sono arrivate sconfitte pesanti, nelle quali la difesa del Parma ha incassato ben otto gol in appena due gare: Atalanta-Parma è terminata 4-0, mentre Parma-Juventus 1-4. Tuttavia, la prima parte di stagione degli uomini di Cuesta può essere definita positiva, quindi, un calo di prestazione potrebbe far parte del percorso. Ora, nel derby contro il Bologna, sarà necessario il massimo delle forze per evitare di essere avvolti dalla zona rossa.

I prossimi impegni delle due formazioni — Hanno soltanto il campionato a cui badare, i Ducali di mister Cuesta. Una volta archiviato il derby d'Emilia, il Tardini farà gli onori di casa al Verona nella prossima sfida di campionato. Poi, seguirà il match contro il Milan che chiuderà il calendario di febbraio. Nella prima settimana di marzo invece, il Parma dovrà affrontare il Cagliari, in una sfida dal valore di scontro salvezza, prima di viaggiare in direzione Firenze per affrontare la Fiorentina di Vanoli.

Impegni più folti invece per i rossoblù, i quali dovranno tenere botta a campionato, Coppa Italia e soprattutto, ai playoff di Europa League. Andiamo con ordine: in lizza al calendario c'è proprio il derby emiliano, succeduto dal match di coppa contro la Lazio. Poi, si torna in Serie A per affrontare il Torino di Baroni, prima del viaggio europeo in casa del Brann. Contro i norvegesi in realtà, si tratterà di un doppio impegno: il match di andata è in programma il 19 febbraio, mentre quello di ritorno il 26. Tra la doppia sfida figura anche la partita al Renato Dall'Ara contro l'Udinese, valida per il prosieguo del campionato.