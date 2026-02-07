Dopo l'1-0 felsineo dell'andata, Cardone e Gilardino ribaltarono tutto al Dall'Ara. Crociati salvi, rossoblù in Serie B

Mattia Celio Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 20:32)

Domani a pranzo la Serie A propone una partita tutta da gustare. Allo Stadio Dall'Ara va in scena il derby emiliano Bologna-Parma, due squadre alla ricerca di se stesse. I felsinei sono reduci dal duro KO casalingo contro il Milan che ha complicato ancora di più la corsa all'Europa, mentre i Crociati dalla debacle in casa contro la Juventus (1-4). Entrambe hanno dunque seriamente bisogno di punti da una parte per l'Europa, dall'altra per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Fischio di inizio alle 12:30.

Bologna-Parma, lo spareggio del 2005: Gilardino e Cardone fanno festa, felsinei in Serie B — Come spesso si dice "un derby non lo si gioca, lo si vince". Ancora di più quando in palio c'è un trofeo. Ma quello tra Bologna-Parma valeva forse molto più di un trofeo, perché quando si lotta per non retrocedere la vittoria può valere molto di più. E allora torniamo a quel famoso, sia nel bene che nel male, 18 giugno 2005 quando Felsinei e Crociati si giocavano la permanenza in Serie A.

Al termine della stagione, Bolognae Parmaavevano chiuso il campionato rispettivamente al 18° e 17° posto ma a pari punti (42) motivo per cui, come la regola prevedeva, le due squadre si sarebbero dovute giocate l'ultimo posto salvezza nello spareggio in una sfida andata e ritorno. La prima partita, giocata al Tardini il 14 giugno, vide il Bologna di Mazzone vincere 1-0 con rete di Igli Tare contro un Parma praticamente composto da giocatori della Primavera a causa di diversi infortuni.

4 giorni dopo, però, il Parma riuscì a ribaltare la situazione. In un Dall'Ara tutto esaurito, quella che per i Felsinei doveva essere una passeggiata si trasformò in un incubo. Dopo 18 minuti, il capitano gialloblu Cardone portò in vantaggio i Crociati con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Fabio Simplicio. Il gol fu un duro colpo per i rossoblù e il Parma ne approfittò. Sul finire della frazione di gioco Gilardino trovò la rete del raddoppio su traversone di Bresciano.

Nella ripresa il Bologna tentò di tornare in partita ma senza creare nulla di pericoloso e al fischio finale di Pierluigi Collina fu festa per il Parma. Il Bologna così retrocedette in Serie B dopo 9 anni e la delusione per i tifosi Felsinei fu così forte che cercarono di varcare i cancelli. Situazione che sarebbe finita peggio se non fosse stato per l'intervento della polizia.